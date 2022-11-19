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甜點控必收！ 「Krispy Kreme」4款聖誕甜甜圈 雙12一日限定「+9元多一盒」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB
圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB

迎接耶誕節，甜甜圈也瘋狂！ Krispy Kreme每年耶誕節都會推出耶誕限定版超萌甜甜圈，最新推出4款已上市，同時歡慶來台9週年，將於12/12推出超甜活動「加9元多一盒」，甜點控快筆記！

美式甜甜圈品牌Krispy Kreme推出4款耶誕限定「HOHOHO Christmas甜甜圈」，包括聖誕老公公、紅鼻子魯道夫、小雪人、繽紛耶誕樹，單入售價都是55元，6入一盒290元（原價310元）、12入一盒470元（原價580元），每一款都可愛到不行，讓人捨不得吃！

圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB
圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB

為了慶祝9周年，KRISPY KREME於12/12開跑一日限定的買1盒送1盒，購入6入、12入原味糖霜甜甜圈，加9元就可再多獲得1盒，幾乎可說是買6送6、買12送12，單筆限贈1組。於12/1至12/30舉辦聖誕活動，單筆消費滿250元，加送耶誕禮物卡1張。另有下午茶推出HOHOHO耶誕快樂套餐，買耶誕甜甜圈或耶誕禮盒，加購任一大杯飲品折15元，絕對是甜甜圈美食家的超值月份！

圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB
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