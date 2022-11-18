快抬頭看！ 皮卡丘現身台北101，超萌「寶可夢光雕秀」連3天每晚4小時不間斷放送

超萌皮卡丘出現在台北101！ 今晚(18日)在台北街頭抬頭望向台北101，絕對會忍不住駐足觀賞超特別的「寶可夢光雕秀」，眼明手快的網友已先捕捉到精彩畫面與我們分享，接下來連續3天晚上都能在台北101外牆看見這場可愛燈光秀。

圖／IG@chengyi_chung授權

快衝台北信義區朝聖，The Pokémon Company為了歡慶《寶可夢 朱／紫》發售紀念日，特別和台北101合作，自即日起至11/20連續三天快閃，每晚18點至22點將不間斷播放「寶可夢特別影片」，能看見皮卡丘萌萌佔領了整座台北101，將夜晚的台北街頭照亮成為寶可夢世界。

影片中以《寶可夢 朱／紫》卡牌遊戲為主軸，能看見最夯的皮卡丘搭上愛心和氣球的可愛模樣，還有幾個經典人物角色「皮卡丘、卡比獸、妙蛙種子」等陸續現身，把握這三天的機會，快號召寶可夢大師們一同前往台北101朝聖吧！

圖／IG@chengyi_chung授權

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