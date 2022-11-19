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一次吃到日澳和牛、龍蝦海膽！王品新品牌「阪前和牛鐵板燒」12月中山區開幕 試營運限時85折

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／阪前和牛鐵板燒臉書
圖／阪前和牛鐵板燒臉書

王品集團再度推出新品牌啦！主打和牛七吃、頂級時令海鮮的高級鐵板燒「阪前和牛鐵板燒」，下個月將在中山區開幕，菜單中選用澳洲M9和牛、鹿兒島A5黑毛和牛，還有龍蝦、海膽、鮑魚等高級海鮮組成套餐，每人只用不到2000元就能吃到；11/22～11/29為期一週，還有2客以上套餐85折優惠，年末款待自己或親友就趁現在吃起來～

圖／阪前和牛鐵板燒臉書
圖／阪前和牛鐵板燒臉書

繼「夏慕尼新香榭鐵板燒」、「hot 7」之後，王品集團再拓展鐵板燒品牌，推出使用油花豐美的日澳和牛及高檔海鮮的「阪前和牛鐵板燒」，套餐中以澳洲M9和牛、鹿兒島A5黑毛和牛，搭配姬松茸、鴨肝、松露醬，再附上豪華的海膽和牛炒飯、和牛野菜玉味噌沙拉，推出豪華和牛七吃，還有XO酒焰、炙燒明太子龍蝦二吃，昆布酒蒸鮑魚、鱒魚卵干貝卷等等，

圖／阪前和牛鐵板燒臉書
圖／阪前和牛鐵板燒臉書

「阪前和牛鐵板燒」套餐定價為1880元，等於一次吃到這些高檔食材，還能一邊欣賞鐵板燒廚師們的手藝，只要2000元有找；11/22～11/29試營運期間，點兩客套餐(含)以上享85折優惠，強烈提醒大家要先訂位，動作慢可就沒機會了～

圖／阪前和牛鐵板燒臉書
圖／阪前和牛鐵板燒臉書

阪前和牛鐵板燒

11/22～11/29，消費2客(含)以上套餐，享套餐85折，服務費以原價10%另計。

地址：台北市中山區中山北路二段52號

電話：02-25221399

訂位資訊

圖／阪前和牛鐵板燒臉書
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