快訊

「蜂蜜檸檬」吳蕚洋唱晚安曲挺「萬安」 改推這物：會變醫學主流

週末咖啡小確幸！ 全家「大杯拿鐵28元」、7-ELEVEN「CITY飲品4杯75折」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／全家便利商店、7-ELEVEN提供
圖／全家便利商店、7-ELEVEN提供

週末來杯咖啡小確幸！ 全家便利商店推出限時3天優惠，「Let’s Café大杯經典拿鐵」下殺6折，平均一杯大杯拿鐵只要28元；7-ELEVEN門市推出CITY系列飲品分享優惠，最低4杯75折就能喝到人氣CITY CAFE拿鐵、瑪奇朵等，通通划算趕快衝！

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家祭出限時3天，自即日起至11/20於全門市優惠「Let’s Café大杯經典拿鐵2杯65元」，加上使用環保杯還可現折5元，等於1杯大杯拿鐵只要28元就能喝到，且開放APP寄杯、冷熱互換，每人最多可買5組，無兌換期限，加碼還有「唐寧經典伯爵茶2杯只要60元」等搶喝，咖啡茶飲控絕不能放過。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

7-ELEVEN響應「愛‧Sharing」慶祝活動，即日起至11/29止，門市也祭出「CITY系列飲品任選2杯79折、4杯75折」優惠，優惠品項包括CITY CAFE拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵及巧克力可可歐蕾等，通通都在優惠中。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

延伸閱讀：

草莓季搶先喝！ 大苑子夢幻草莓手搖「莓好時光、莓好花漾」限店回歸、康青龍翻玩「可可系列」暖心飲

桂花+拿鐵擦出甜蜜火花！ 85˚C「桂花風味拿鐵&四季春」 冬季限定快閃第2杯半價

拿鐵 巧克力 必喝

相關新聞

週末咖啡小確幸！ 全家「大杯拿鐵28元」、7-ELEVEN「CITY飲品4杯75折」

週末來杯咖啡小確幸！ 全家便利商店推出限時3天優惠，「Let’s Café大杯經典拿鐵」下殺6折，平均一杯大杯拿鐵只要28元；7-ELEVEN門市推出CITY系列飲品分享優惠，最低4杯75折就能喝到人

消費滿額帶走！ 星巴克超Ｑ「小熊立體桌曆」像樂高積木DIY，還有「大杯買1送1」喝到明年

超萌好物又來啦！星巴克最新推出十足可愛的贈品「Bearista熊立體桌曆」，充滿童趣又可以DIY的桌曆，像樂高積木一樣吸引人，11/18起消費滿額就能免費送，讓大家喝星巴克還能好好準備迎接嶄新的一年，

星巴克迷注意！只有「這間限定店」喝得到的4款飲品 提前曝光

星巴克╳500輯耶誕限定店開幕了，除了3大亮點超吸睛，還有4款限定店才喝得到的限定飲品，不只限定，還有限量，星巴克迷們還...

跑咖踩點！ 3間斗六「質感咖啡廳」推薦：陽台花序、蠻香咖啡，還有隱身在老屋的迷人小店

提到雲林，大多數人可能會想到綠油油的稻田、劍湖山遊樂園或是各式各樣的廟宇，但其實近年來，開始有越來越多年輕人開的店在雲林生根，尤其是在雲林最熱鬧的斗六市，更有許多別具特色的咖啡廳，等著你來跑咖踩點。ReadyGo為你精選了3家超有質感、超適合拍美照的雲林斗六咖啡廳推薦，下次跟朋友去雲林的時候，不妨把這些咖啡廳排進行程裡吧！

限時3天！全家便利商店「大杯經典拿鐵、私品茶濃靜岡抹茶拿鐵」2杯特價65元

10月進入倒數，全家便利商店推出精選三重優惠，包括10月21日至10月23日限時3天全家便利商店App「隨買跨店取」聯手...

限時2天！7-ELEVEN門市「六日好康價」特大杯美式咖啡5杯200元　還有多項優惠

限時2天！7-ELEVEN門市「六日好康價」10月22日至10月23日推出多項優惠，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。