週末咖啡小確幸！ 全家「大杯拿鐵28元」、7-ELEVEN「CITY飲品4杯75折」

週末來杯咖啡小確幸！ 全家便利商店推出限時3天優惠，「Let’s Café大杯經典拿鐵」下殺6折，平均一杯大杯拿鐵只要28元；7-ELEVEN門市推出CITY系列飲品分享優惠，最低4杯75折就能喝到人氣CITY CAFE拿鐵、瑪奇朵等，通通划算趕快衝！

圖／全家便利商店提供

全家祭出限時3天，自即日起至11/20於全門市優惠「Let’s Café大杯經典拿鐵2杯65元」，加上使用環保杯還可現折5元，等於1杯大杯拿鐵只要28元就能喝到，且開放APP寄杯、冷熱互換，每人最多可買5組，無兌換期限，加碼還有「唐寧經典伯爵茶2杯只要60元」等搶喝，咖啡茶飲控絕不能放過。

圖／全家便利商店提供

7-ELEVEN響應「愛‧Sharing」慶祝活動，即日起至11/29止，門市也祭出「CITY系列飲品任選2杯79折、4杯75折」優惠，優惠品項包括CITY CAFE拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵及巧克力可可歐蕾等，通通都在優惠中。

圖／7-ELEVEN提供

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