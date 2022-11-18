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草莓季搶先喝！ 大苑子夢幻草莓手搖「莓好時光、莓好花漾」限店回歸、康青龍翻玩「可可系列」暖心飲

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／大苑子、康青龍
圖／大苑子、康青龍

冬天喝這杯正好時！ 大苑子邀大家品嚐冬季的第一杯草莓飲，「莓好時光、莓好花漾」兩款強勢回歸、康青龍則推出冬季限定「可可系列」新品，用暖心可可療癒一整個冬季。

每年的草莓季都讓人好期待！大苑子使用的新鮮草莓今日採今日吃，當採收後最快2小時內抵達店內，製作出超級療癒的「莓好時光」，以許慶良鮮乳加上新鮮草莓調製，濃郁美味還能喝到新鮮草莓果肉；再一款清爽系「莓好花漾」，以新鮮草莓加上香醇清爽的青茶，還能喝到QQ愛玉和一整顆的新鮮草莓，清爽又豐富順口！

圖／大苑子
圖／大苑子

11/19起大苑子的「莓好時光」、「莓好花漾」強勢回歸，全台共有39間門市讓草莓控們搶先解饞；並於12/8過後全台新鲜上市，草莓控今年秋冬第一杯新鮮草莓飲就決定是大苑子啦！

康青龍則推出冬季限定可可系列新品，特別選搭以大甲芋頭、沙鹿地瓜新鮮製作的高人氣雙色芋圓，還有經典厚實茶香的鐵觀音奶茶，獨家黃金比例打造出「芋圓巧可醇奶」、「芋圓巧可歐蕾」、「鐵觀音巧可醇奶」、「鐵觀音巧可歐蕾」四款全新美味，即日起療癒開賣，巧克力控們絕對不能錯過！

圖／康青龍
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