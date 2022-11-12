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準備訂爆了！ 達美樂「9吋小披薩99元」再回歸 15種口味限時七天搶吃

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 達美樂披薩官方臉書、翻攝自中山區大小事FB社團
圖／擷取自 達美樂披薩官方臉書、翻攝自中山區大小事FB社團

披薩控快筆記！ 達美樂預計於11/14至11/20推出限時7天「9吋小披薩99元」活動，繼上一回原訂進行7天外帶9吋小披薩99元被迫中途喊卡後，眾所期盼地再度回歸，一樣是全台門市同步、多達15種口味，準備再度訂爆了。

圖／達美樂提供
圖／達美樂提供

達美樂於今年6月份推出「9吋小披薩99元」，活動開跑沒幾天，全台門市就被民眾訂爆，嚴重引發達美樂出餐之亂，因而活動被迫提前結束，甚至官方粉專還貼出致歉照片來滅火，原以為99元小披薩將從此成為絕響，沒想到達美樂再次祭出活動來雪恥啦。

達美樂9吋小披薩原價是370元起，目前常態促銷是外帶小披薩半價，等於9吋披薩最少要185元。這次活動中，9吋小披薩99元共有15種口味可選、139元有7種口味、179元則有2種口味，只供應外帶、無法外送，但不限店促銷，將於全台門市同步開跑。另外可用半價40元升級為帕瑪滋心餅皮，或是用半價35元買蒜香起司球。

圖／翻攝自中山區大小事FB社團
圖／翻攝自中山區大小事FB社團

圖／翻攝自中山區大小事FB社團
圖／翻攝自中山區大小事FB社團

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