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帕泰家高雄開幕「泰式奶茶免費喝」！雙人用餐再享「冬蔭功海鮮湯5折」與綠咖哩兌換券
最強泰式「帕泰家」近日往南拓點，從7月的台南後，現在即將於11月15日正在在高雄開幕啦！即日起加入LINE官方帳號，還有機會搶喝「泰式奶茶」，不僅如此開幕優惠還有冬蔭功海鮮湯5折優惠，準備揪團衝了！
豆府餐飲集團旗下泰式料理品牌「帕泰家」，從2018年至今已經連續5年獲得泰國米其林必比登推介，去年引進台灣後獲得許多消費者的喜愛，泰式炒河粉、涼拌木瓜絲、甘藍手捲等都是必吃的料理之一。特別推薦甘藍手捲，採用甘藍葉與各種雞肉、豬肉和特製香料的融合，一口咬下還有花生的香氣，非常爽口不不油膩。
現在加入LINE官方帳號好友，前1500名能獲得泰式奶茶兌換券；另從開幕當日的11月15日至11月19日，只要身分證確認為高雄人，選擇雙人套餐，「冬蔭功海鮮湯」直接5折；最後還有11月19日起，連續12天，雙人入店用餐，不限消費金額，並於結帳時出示或截圖粉專指定活動貼文，能免費獲得「涼拌金沙青木瓜」、「南薑綠咖哩雞」雙料理兌換券。
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