漢來13品牌雙11超殺優惠！Buffet買1送1、甜點第二件1元統統都有

不論是電商一年一度的雙11，還是所謂的光棍節，所有食衣住行育樂紛紛祭出超殺優惠，「漢來」餐飲也不例外，直接旗下13品牌快閃優惠券搶購，從買1送1，再到第二件只要1元等統統都有，年底爆吃一波了！

圖／漢來美食提供

現在快下載「來美食App」，並於11月10日到13日，限時4天的每天中午12點及晚上6點，20款優惠券應有都有，像是買1送1、第二件1元以及全品牌75折等，一定要試試手氣搶看看了。

圖／漢來美食提供

首推人氣美食餐廳「漢來海港」餐廳有吃到飽買1送1券；蔬食者最愛的「漢來蔬食」則有指定甜點第二件只要1元；或是「漢來上海湯包」甜湯全品項也只要第二件1元，快把握機會4天揪團搶購了！

圖／漢來美食提供

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