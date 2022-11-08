1日限定！丸亀製麺「明太蛋拌烏龍麵＋炸地瓜」只要99元，加碼抽免費烏龍麵，還有「斷貨品項」強勢回歸
11號丸亀開吃！丸亀製麺將於本月11日推出1日限定的「筷吃丸亀日」，明太蛋拌烏龍麵＋炸地瓜只要99元，一張鈔票有找，還能吃的滿足，此外再加碼！於丸亀製麺FB粉專貼文留言，還有機會獲得免費烏龍麵兌換券，動動手指試運氣啦！
本月11日是111(民國年)＋11(月)＋11(日)的「超級筷吃丸亀日」，丸亀製麺推出1日限定「99元優惠組合」，只要成為丸亀LINE官方帳號好友，按照提示步驟完成加入，即可領取丸亀日電子優惠券，憑券即可以99元吃到「中碗明太蛋拌烏龍麵＋炸地瓜(原價139元)」，等於現打71折，只要一張鈔票就能吃到美味套餐。
此外，丸亀製麺更加碼於FB粉專推出留言抽獎活動，凡於11/11前於指定貼文留言「11/11丸亀日指定烏龍麵99元」並標註兩位好友，就有機會獲得免費烏龍麵LINE兌換券。
⬤同場加映：「麻辣豬肉烏龍麵」人氣回歸
粉絲千呼萬喚！曾賣到一度斷貨的「麻辣豬肉烏龍麵」回來了，濃郁椒香的麻辣湯頭，麻而不嗆，搭配鮮甜豚腹肉、軟嫩水血及板豆腐等經典食材與丸亀招牌Q彈麵條，一吃就停不下來。
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