鮭魚王免費吃buffet！ 嗑完50貫鮭魚握壽司、身分證對中2數字 「南洋海鮮百匯」吃到飽享優惠

專屬於鮭魚控的活動又來啦～新莊「峇里斯莊園南洋海鮮百匯」推出【挑戰鮭魚王】大胃王挑戰賽，限時30分鐘內吃完50貫鮭魚握壽司，就能獲得峇里斯莊園的貴賓招待券，下次可免費用餐；沒辦法參加活動的人，11、12月還有身分證數字優惠，只要有1、2兩個數字，整桌餐費直接打85折，要大家在年末都能吃好吃滿！

圖／峇里斯莊園｜南洋海鮮百匯｜新莊婚宴臉書

自認超愛鮭魚、無論多少都吃得下的鮭魚控們，「峇里斯莊園」於11/12(六)舉辦【挑戰鮭魚王】大胃王活動，可以在30分鐘內吃掉50貫鮭魚握壽司，就能獲得下次免費用餐機會，餐㕔還加碼，最快完食的冠軍、亞軍、季軍，分別再贈送3張、2張、1張的南洋海鮮百匯餐券，讓吃得又快又多的大胃王們實現「鮭魚自由」！

圖／峇里斯莊園｜南洋海鮮百匯｜新莊婚宴臉書

沒有參加到活動的鮭魚大胃王們也別傷心！即日起到12/31止，只要身分證字號對中「1」、「2」兩個數字，就能享有整桌打85折的好康優惠，可以揪親朋好友一起來吃南洋風自助餐～

圖／峇里斯莊園｜南洋海鮮百匯｜新莊婚宴臉書

峇里斯南洋海鮮百匯「挑戰鮭魚王」

限時30分鐘、吃完50貫鮭魚握壽司，挑戰成功可獲得貴賓招待券一張，下次免費用餐。

比賽時間：11/12(六)12：00～12：30

地址：新北市新莊區思源路40號

圖／峇里斯莊園｜南洋海鮮百匯｜新莊婚宴臉書

加碼獎項：

最快完食前三名，可再獲得峇里斯南洋海鮮百匯餐券

冠軍：3張

亞軍：2張

季軍：1張

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