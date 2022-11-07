睽違2年邪惡回歸！好市多「肉桂奶油酥」加熱吃超絕，一個平均不到39元

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@skinny_oj授權
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好市多罪惡美食強勢回歸！一經過好市多麵包部就能聞到的濃郁肉桂香，原來就是長得像肉桂捲的「肉桂奶油酥」，買回家用氣炸鍋、烤箱加熱後美味更加倍！喜歡肉桂或甜點的朋友絕對不要錯過。

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聽說這款「肉桂奶油酥」是睽違2年後回歸的邪惡商品，使用法國奶油酥皮，外酥脆內香甜，搭配不嗆的肉桂香氣，怕肉桂味也可嘗試！部落客OJLIN分享「肉桂奶油酥」是午茶與早餐的好良伴，「烤過更加酥脆的外皮十分療癒」，還有濃郁奶油香，9入349元，平均一個不到39元，好吃又便宜。

此外，也有吃過的網友分享「氣炸160度6分鐘，簡直極品」、「配茶或咖啡真的會一個接一個」，但也因為熱量較高，讓人小小卻步，但睽違2年才熱銷回歸，不吃實在太可惜啦！

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