沒有「全家霜淇淋日」也能無條件享「霜淇淋第二件5折」！全台門市好康開跑
繼全家「霜淇淋日」好康後，最新優惠來啦！沒有等到清洗機台、口味換檔沒關係，現在無條件統統「第二件5折」，抓緊優惠打卡「全家 X WA!COOKIES」4款聯名霜淇淋，揪人開吃！
新一波全家霜淇淋優惠！即日起至11/19，到全家全台門市購買霜淇淋可享「第二件5折」，玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖與海鹽焦糖4種口味任你選，還能搭配黑色愛心脆皮餅皮。本次的聯名霜淇淋自上市以來，已在IG、FB掀起打卡熱潮，滋味好評不斷，可至全家官網查詢門市販售口味，開吃前先查好，才不會撲空喔！
延伸閱讀：
．全家霜淇淋20元！「霜淇淋日」限定每支只要20元，「這時」吃比買1送1更優惠
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言