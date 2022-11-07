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沒有「全家霜淇淋日」也能無條件享「霜淇淋第二件5折」！全台門市好康開跑

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／全家便利商店IG
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繼全家「霜淇淋日」好康後，最新優惠來啦！沒有等到清洗機台、口味換檔沒關係，現在無條件統統「第二件5折」，抓緊優惠打卡「全家 X WA!COOKIES」4款聯名霜淇淋，揪人開吃！

記者黃筱晴／攝影
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新一波全家霜淇淋優惠！即日起至11/19，到全家全台門市購買霜淇淋可享「第二件5折」，玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖與海鹽焦糖4種口味任你選，還能搭配黑色愛心脆皮餅皮。本次的聯名霜淇淋自上市以來，已在IG、FB掀起打卡熱潮，滋味好評不斷，可至全家官網查詢門市販售口味，開吃前先查好，才不會撲空喔！

圖／全家便利商店IG
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