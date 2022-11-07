沒有「全家霜淇淋日」也能無條件享「霜淇淋第二件5折」！全台門市好康開跑

上次沒有買到玩具總動員悠遊卡很扼腕？這回「SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店」再度與迪士尼聯名，推出「三眼怪造型爆米花桶」，不只可以放進整顆生吐司、爆米花，也可以收納小物品，當小包包背出門也是全場目光的焦點，兼具實用性及話題性！預購的話再送「單顆日規一斤極美自然生吐司兌換券」一張，這次可別再忘記買囉！

2022-11-06 15:30