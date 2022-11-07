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征服雞翅山！11月壽星「幾歲送幾隻雞翅」，天蠍、射手慶生開嗑

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／取自陽光皇后、薄多義、珍妮佛美廚FB粉專
圖／取自陽光皇后、薄多義、珍妮佛美廚FB粉專

11月壽星吃雞翅啦！許多品牌推出當月壽星優惠，喜歡啃雞翅的朋友看這篇準沒錯，以下整理三家大方送你「雞翅山」的美食餐廳，幾歲就送幾隻雞翅，一次實現雞翅自由，快揪親朋好友一同慶生嗑雞翅啦！

⬤ 薄多義

義大利餐廳「薄多義」每月推出「壽星雞翅禮」活動，當日壽星至店用餐點購「壽星派對套餐」，即享「幾歲送幾隻雞翅」超值好康，四人同行於三天前電話預訂並滿足指定活動條件，每店每日僅限15組，壽星們快安排搶好康！

圖／取自陽光皇后FB粉專
圖／取自陽光皇后FB粉專

圖／取自薄多義FB粉專
圖／取自薄多義FB粉專

圖／取自薄多義官網
圖／取自薄多義官網

⬤ 陽光皇后

「陽光皇后」推出當日壽星「幾歲送幾隻雞翅」的優惠活動，當月壽星至店用餐也同享好康，最高可領20隻雞翅，也是吃好吃滿，四人同行滿足指定條件即可享用「超狂雞翅山」，雞翅不怕你吃，就怕你不來。

圖／取自薄多義FB粉專
圖／取自薄多義FB粉專

圖／取自陽光皇后官網
圖／取自陽光皇后官網

圖／取自陽光皇后官網
圖／取自陽光皇后官網

⬤ 珍妮佛美廚

新竹人首選！美式餐廳「珍妮佛美廚」的「壽星雞翅山」強勢回歸，凡於生日當天與前後3天，提前一日預定，四人同行滿足低消並出示證件，即可享「生日幾歲送幾隻雞翅」好康活動，店家還加碼延長至年底，天蠍、射手、摩羯記得把握福利開吃！

珍妮佛美廚

地址：新竹縣竹北市中山路220號
營業時間：11:00-21:00

·以上活動辦法均以各店家公告為主

圖／取自珍妮佛美廚FB粉專
圖／取自珍妮佛美廚FB粉專

圖／取自珍妮佛美廚FB粉專
圖／取自珍妮佛美廚FB粉專

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薄多義 義大利 派對 炸雞

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