新竹最美的章魚燒！「可媽章魚小丸子」多達20種以上的創意口味任意搭配，還有隱藏版口味等你來嚐鮮
udn走跳美食／踢小米
可媽章魚小丸子應該是新竹最美的章魚燒了吧！不僅有多達20種以上的口味可以選擇，而且可以依個人喜好任選任搭。像這樣在紙盒裡放了滿滿的章魚小丸子，搭配不同口味的醬料，就變成美美的章魚小丸子。到底還有哪些特別的地方呢？大家就跟著小米一起去看看吧～
可媽章魚小丸子位置及停車方式
可媽章魚小丸子位於中山路靠近松嶺路交叉口。開車的朋友可以在附近找白線臨停，不過提醒大家不要影響到附近的居民唷！
小米發現可媽製作的章魚小丸子，內餡跟市面上的不太一樣，她特別用玉米取代高麗菜，而且多達20種口味，都是可媽經過多方研究和嘗試，才推出的口味喔。
可媽章魚小丸子環境介紹
除了外帶以外，還有內用的空間。小米偷偷告訴大家好康，目前內用還有奶茶可以免費享用耶（好康到什麼時候不知道喔）
外帶的話，搭配章魚燒每杯奶茶也只要甜甜價10元喔。
冰冰涼涼的奶茶，微甜的口味，是屬於奶味比較重的奶茶。
可媽章魚小丸子菜單目錄搶先看
章魚小丸子有小盒、中盒及大盒三種大小，如果點中盒以上，有3-5種口味可以選擇。不要柴魚或沙拉的話，記得要提早說喔！多達20種以上的口味，有不辣或辣的可以挑選，每天還有隱藏版口味喔！
※以下為11月調漲後價格喔。
在等待的過程中，可媽說因為原物料上漲，所以預計11月會漲價喔！他們的口味真的非常的多，有選擇障礙的話，門口還有實體照片可以給大家參考喔。
可媽章魚小丸子用餐心得分享
登～登～因為口味實在太多了，讓人很難以選擇，所以小米手滑買了兩大盒來嚐嚐。
像這樣美美的章魚小丸子，真的是超好拍的，大家說對不對。
大盒的有15顆，口味分別是海苔、初戀起司、明太子（隱藏版）、泰式酸辣和照燒口味，因為明太子成本比較高會另外加10元喔！所以這盒是130元。
海苔是人氣排行榜前幾名的口味，一口咬下脆脆的外皮，搭配沙拉和海苔粉，有鹹鹹甜甜的風味～
內餡真的有章魚喔，加上脆口玉米和蔥末，挺不錯吃的！
初戀起司有沙拉、起司，最後撒上辣粉。屬於微辣的口味，讓小米想起初戀，有甜、有鹹、有辣不同的滋味。
明太子（隱藏版）小米蠻喜歡的，有噗滋噗滋的口感，而且明太子醬鹹甜的風味跟章魚小丸子蠻搭的喔。
泰式酸辣，酸酸辣辣的醬汁跟章魚小丸子有台泰兩種風味的結合，還蠻有創意的。
最後是照燒，除了沙拉醬以外，還有日式照燒醬、柴魚片，很有日式風情喔。
這是很有創意的櫻花蝦口味，而且櫻花蝦好多耶，另外搭配起司、沙拉。起司會隨著熱度慢慢融化，吃起來有牽絲的效果喔！
櫻花蝦香、柴魚、起司和沙拉香甜組合而成多層次的美味享受。
這是辣味噌口味，配上沙拉醬，屬於鹹甜微辣的風味。
芥末口味，可媽使用很好的芥末醬，配上照燒醬鹹甜的風味，一口咬下有衝上鼻腔的嗆辣感。
披薩口味很特別，以番茄醬當基底，配上起司條，真的有披薩的風味耶。
最後是蜂蜜芥末，香甜微辣的風味也很不錯喔。
以上就是我們的心得分享，可媽章魚小丸子運用不同食材，精心搭配出多種特別又有創意的口味，喜歡吃章魚小丸子的朋友，可以來支持可媽喔！
可媽章魚小丸子
地址：新竹市香山區中山路570號
電話：0930 008 080
營業時間：15:00–21:00 (周日公休)
粉絲團：可媽章魚小丸子
文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣
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