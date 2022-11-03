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聚日式鍋物「首間形象店開幕」！全台門市著紅白衣「湯頭免費升級札幌熊起司牛奶湯」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／王品集團提供
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已經到了必須穿長袖或外套的季節了，天氣溫差變化大與時常下雨，也讓火鍋店成為一位難求的餐廳。這回王品集團旗下鍋物品牌「聚日式火鍋」全台首家形象店正式在台北士林區開幕啦！現在即日起身穿指定衣物到店用餐，直接免費升級「札幌熊起司牛奶湯或麻辣熊激辛麻辣湯」，衝一波了！

圖／王品集團提供
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「聚日式鍋物」近年持續翻轉經營模式，今年更是預計在年底前成立第20間門市，把過去套餐傳統型式，改以各式主題火鍋結合自助吧為主打賣點，像是好評不斷的蔬食自助吧有超過20種蔬菜可以任選吃到飽，其他還有副食炊飯、霜淇淋等也一樣吃到飽，開發火鍋多種不同搭配吃法，怎麼吃都不膩。而「聚日式鍋物」的士林品牌形象店在裝潢上更是別出心裁，質感木色搭配暖色黃光燈籠，明亮卻有濃厚的日式風格，彷彿置身日本一樣。

圖／王品集團提供
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而現在「聚日式鍋物」台北士林形象店正式開幕了，為了歡慶形象店的到來，即日起至11月30日，舉辦「紅白配聚熊趴」優惠，消費者身上衣服為紅衣或白衣到全台門市店消費，可免費享有湯頭升級，並可更換為札幌熊起司牛奶湯或麻辣熊激辛麻辣湯底喔！

圖／王品集團提供
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