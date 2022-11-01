咀嚼控+芋頭控雙滿足！ 珍煮丹秋冬經典「可以吸的燒仙草」回歸 再搶11萬張雙11飲品優惠券
秋冬吸一口就暖胃！ 黑糖手搖飲第一品牌「珍煮丹」11/1正式回歸秋冬必推出的經典款「暖暖燒仙草」，把台灣在地古早味甜品做成可以一口「吸」的燒仙草，共有兩款配料，讓咀嚼控與芋頭控統統都滿足。同時迎接雙11推出限量「11萬張優惠券」等你來拿！
珍煮丹秋冬經典款「暖暖燒仙草」，採用細心熬煮的濃郁熱仙草作主軸，加上珍煮丹經典0.85cm的黑糖珍珠，調配出2款風格調飲，喜愛口感綿密芋頭控的你，絕對要嘗試熬煮至綿密的芋頭搭上經典黑糖珍珠與雙色小芋圓，能嚐到芋頭天然甜味與仙草的甘甜互相呼應。熱愛咀嚼控的朋友，必選滿滿黑糖珍珠與雙色小芋圓搭配，再加上甜而不膩的紅豆更增添口感層次。快來來一杯可以吸的燒仙草，溫暖整個冬天吧！
迎接雙11，讓珍煮丹陪你不孤單！ 11/4至11/10於珍煮丹 LINE 官方帳號搶先登記雙11優惠券，只要登記就有機會獲得「豆花芋昔」免費兌換券等，並於11/11當天以珍煮丹 LINE 官方帳號自動發送專屬優惠券，可直接於你訂平台使用，優惠券使用期間則為2022/11/11至11/30止。
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