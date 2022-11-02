優惠碼1次看！foodpanda7家餐飲「買1送1」，星巴克、迷客夏、三商巧福統統有
外送平台foodpanda為迎接雙11，特別推出指定店家買1送1的好康優惠，除了星巴克、迷克夏、大苑子等人氣咖啡、手搖品牌外，也有連鎖餐飲拉亞漢堡、八方雲集、三商巧福等指定餐點買1送1，從早餐到午茶點心統統有，快來看看有哪些折扣吧！
⬤ 星巴克
即日起至11/11，凡於foodpanda平台訂購星巴克「特大杯那堤」，並輸入代碼「一星巴克一」即享一次買1送1的優惠(限兌換乙組)。
⬤ 迷客夏
即日起至11/11，凡於foodpanda平台訂購迷客夏「伯爵紅茶拿鐵(L)」，並輸入代碼「一迷客夏一」即享一次買1送1的優惠(限兌換乙組)。
⬤ 大苑子
即日起至11/11，凡於foodpanda平台訂購大苑子「台灣鮮搾柳丁綠」，並輸入代碼「一大苑子一」即享一次買1送1的優惠(限兌換乙組)。
⬤ 珍煮丹
即日起至11/11，凡於foodpanda平台訂購珍煮丹「黑糖綿芋鮮奶(L)」，並輸入代碼「一珍煮丹一」即享一次買1送1的優惠(限兌換乙組)。
⬤ 拉亞漢堡
即日起至11/11，凡於foodpanda平台訂購拉亞漢堡「起司厚牛堡組合餐」，並輸入代碼「一拉亞漢堡一」即享一次買1送1的優惠(限兌換乙組)。
⬤ 八方雲集
即日起至11/11，凡於foodpanda平台訂購八方雲集「招牌鍋貼10顆」，並輸入代碼「一八方雲集一」即享一次買1送1的優惠(限兌換乙組)。
⬤ 三商巧福
即日起至11/11，凡於foodpanda平台訂購三商巧福「原汁牛肉麵套餐」，並輸入代碼「一三商巧福一」即享一次買1送1的優惠(限兌換乙組)。
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