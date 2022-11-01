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11元爽吃炸蝦！爭鮮旗下2品牌共推「雙11蝦拚銅板加購」，11元開吃炸蝦1隻、炸蝦握壽司1盤

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自爭鮮FB粉專、MAGiC TOUCH及定食8官網
圖／取自爭鮮FB粉專、MAGiC TOUCH及定食8官網

雙11美食優惠開吃，爭鮮旗下兩家餐飲品牌「定食8」及「MAGiC TOUCH」推出雙11銅板加價購，加價11元即享美味炸蝦，黃金炸蝦握壽司也有第2盤只要11元的超值好康，通通只要11元，銅板價放開吃！

圖／取自爭鮮FB粉專
圖／取自爭鮮FB粉專

為迎接雙11，爭鮮旗下兩家餐飲品牌推出1日限定「11元蝦拚銅板加價購」優惠，日式定食專賣「定食8」主打「11元享炸蝦1隻」，凡於11/11當日點任一定食，即享11元加購炸蝦1隻，銅板價吃炸蝦！

海天松葉蟹雜炊定食。圖／取自定食8官網
海天松葉蟹雜炊定食。圖／取自定食8官網

海老雞唐揚咖哩定食。圖／取自定食8官網
海老雞唐揚咖哩定食。圖／取自定食8官網

柚香厚切豬排定食。圖／取自定食8官網
柚香厚切豬排定食。圖／取自定食8官網

而壽司品牌「MAGiC TOUCH」則是於11/11當天內用或外帶用餐，超人氣「黃金炸蝦握壽司」第2盤只要11元，舉例來說：第1盤原價60元、第2盤11元、第3盤原價、第4盤11元，以此類推，71元爽吃2盤「黃金炸蝦握壽司」，平均1盤只花35元，吃越多省越多，雙11吃蝦吃起來！

黃金炸蝦握壽司。圖／取自MAGiC TOUCH官網
黃金炸蝦握壽司。圖／取自MAGiC TOUCH官網

自10/17起至11/30止，MAGiC TOUCH於指定門市推出週週精選人氣餐點1+1或2+1，加量不加價。圖／取自MAGiC TOUCH官網
自10/17起至11/30止，MAGiC TOUCH於指定門市推出週週精選人氣餐點1+1或2+1，加量不加價。圖／取自MAGiC TOUCH官網

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壽司 爭鮮 外帶 日式料理

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