11元爽吃炸蝦！爭鮮旗下2品牌共推「雙11蝦拚銅板加購」，11元開吃炸蝦1隻、炸蝦握壽司1盤

用雨天開啟11月！11月的第一天，雙北依舊陰雨綿綿，心情好不美麗，知名創意新美式料理「貳樓」聽到大家的心聲！特別推出雙北雨城限定的「穿拖鞋至貳樓用餐」折扣優惠，最高直接8折，誰說上餐廳一定要穿著正式，

2022-11-01 12:00