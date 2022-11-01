囤起來！奇美新品牌推「海陸兩包」，包進「鮮甜蝦鬆、德式脆腸」，爆汁台味新出擊

買這個囤冷凍庫，隨時想吃就吃！奇美新品牌「饗點」推出2款創意新口味包子，不僅把「蝦鬆」包進去，連「德式香腸」都能參一腳，變身「台式熱狗堡」，口感層次豐富，沒想到台式包子跟德式香腸也這麼搭。

蝦鬆包。圖／取自奇美食品官網

羅勒德式香腸捲。圖／取自奇美食品官網

本次，奇美新品牌「饗點」推出「海陸兩包」，有海包「蝦鬆包」及陸包「羅勒德式香腸捲」2種全新口味。「蝦鬆包」包入大海鮮蝦、香甜玉米及蛋絲，涮口到停不下來；而被稱為「台式熱狗堡」的「羅勒德式香腸捲」則將羅勒細葉捲入麵皮，德式脆腸爆汁彈牙，口味清爽不膩，當作早餐、點心都很剛好。

蝦鬆包。圖／取自奇美食品官網

羅勒德式香腸捲。圖／取自奇美食品官網

另外，即日起於家樂福購入還有新品嘗鮮119元的優惠價(原價149元)，好康只到11/8，近期有到家樂福購物的朋友，別忘了往冷凍食品區尋找「海陸兩包」的蹤影喔！

圖／取自奇美食品FB粉專

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