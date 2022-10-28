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買貴了？ 好市多「沙公沙母」一年只賣3天，網友看了「這價格」都喊貴

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」社團
圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」社團

想吃新鮮現撈的海產不只在漁港購買，好市多的水產部時常可能有CP值海料可以選擇，然而一名網友於社團臉書分享於好市多新莊店已開賣「沙公沙母」限時3天，不少網友看了標價之後，紛紛回應「價格好貴」。

一名網友於昨(27日)晚間在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出：「新莊好市多在賣沙公沙母，聽店員說是跟竹圍漁港買的，一年一次只賣三天。」

圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」社團
圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」社團

從原po貼出照片，沙母1公斤1,499元，每隻約500至700克、約900元。引發網友看了價格之後驚呼：「等於900一斤，蠻貴的」、「這價格太扯了」、「真的太貴了」、「這價錢貴的有點誇張！」、「好市多的海鮮都比市價高啊」。

也有理性分析的網友回應「竹圍上週末的價格，一斤790元」、「換算1公斤1,316元差不多」、「幫你標一下重點：產地在菲律賓」。

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好市多

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