月底省荷包靠它！ 「7大品項」買一送一，漢堡王「優惠券加碼」限時3天搶吃
加碼優惠來了！ 月底到，想要聰明省荷包，就靠「漢堡王優惠券」幫忙了，除了有10月份的「霸王省最低50% off優惠券」，更推出限時3天爽吃「7大品項買1送1」的周年慶優惠券！
漢堡王週年慶加碼！10/27至10/29期間，全新7組「買1送1」通通百元有找，從小華堡、洋蔥圈烤牛堡、到限量海尼根0.0零酒精等包吃包喝，而且「雞塊買6送6」只要75元超划算。
漢堡王加碼推出7款「買1送1」方案，包括小華堡、洋蔥圈烤牛堡、經典脆雞堡、6塊雞塊、辣薯球、可樂、海尼根0.0等7大品項，均可享買1送1優惠，最高可現省95元，還可利用官網預訂外帶外送皆同享優惠哦。
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