吃爆萬聖週！ 20家「萬聖節倒數優惠」跑趴必收 炸雞速食+超商糖果+甜點手搖+燒肉烤鴨統統有

準備好了嗎，本週末即將迎來萬聖節重頭戲！ 不管是揪好友們同樂狂歡，還是打算上街參與萬聖趴遊行，玩到累了餓了渴了，立馬需要這個「萬聖節優惠好康整理包」，不給糖就搗蛋的超商甜食、甜點手搖，或是速食炸雞、燒肉烤鴨統統都有，填飽肚子充電後，再繼續萬聖遊街上路吧！

7-ELEVEN

7-ELEVEN祭出萬聖限定優惠，指定商品買一送一，包括棒棒糖、聖代、雪糕都有，還有4款CITY飲品第2杯10元，茶葉蛋還有「加蛋」好康，吃第二顆只要5元。

圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店

全家便利商店即日起至11/1舉辦「萬聖節派對 搗蛋吧」主題端架活動，集結超過50款商品推出第2件6折等特價優惠，其中有超過10款應景新品..(詳情點閱)

圖／全家便利商店提供

麥當勞

即日起至10/31，麥當勞招待你免費吃大麥克，只要到指定校園捐血250cc，就可以直接獲得大麥克貴賓券一張；即日起至11/1，只要購買麥當勞3款「哆啦A夢派對套餐」，免費加贈萬聖節南瓜裝限定「哆啦A夢搗蛋百變DIY手提袋」。

圖／麥當勞提供

摩斯漢堡

即日起至10/31止，摩斯漢堡推出「摩力萬聖節」，只要穿黑色或橘色的衣服或裝飾，或唸出指定魔法密語「Trick or treat不給升級就搗蛋」，點購黃金夯地瓜小份可以免費升級成大份。

圖／摩斯提供

漢堡王

每日10:30後，漢堡王任一消費加購「雞薯條」搭配洋蔥圈(中)或是辣薯球(中)，只要55元；任選三樣指定人氣點心，則可享優惠價100元。

圖／漢堡王

必勝客

必勝客以「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞披薩」響應萬聖節，以芝麻湯圓及蒜頭蛤蜊雞混搭，全台門市與官網同步販售，單點優惠價479元，原價890元（可適用外帶買大送大／外送買大送小優惠），數量有限售完為止。

圖/必勝客提供

達美樂

達美樂即日起至11/6，推出「萬聖限定輪盤比薩」整個比薩只有其中一片加了鬼椒，看誰會吃到！來店外帶還可享半價優惠，小比薩215元，大比薩325元。

圖／達美樂

拿坡里炸雞

即日起10/31止，只要買拿坡里炸雞專門店的「1公斤腿排桶」，就加碼送「10隻原味胡椒雞翅」。

圖／拿坡里提供

頂呱呱

全台頂呱呱門市及外送平台（UberEats、foodpanda），即日起至10/31日推出萬聖派對組合優惠，萬聖節肉肉組「原味炸雞＋辣味雞翅＋經典泡菜」門市現場優惠價129元、外送平台優惠價168元；萬聖節搗蛋組「原味炸雞＋呱呱包＋經典泡菜」門市現場優惠價139元、外送平台優惠價181元。還可享「地瓜薯條＋阿勇雞塊x3」、「脖子x2＋甜甜包x2」，門市現場加購優惠價只要29元、外送平台加購優惠價為38元。

圖／頂呱呱提供

21世紀風味館

即日起至10月31日，只要到21世紀全台門市購買「青花椒麻炸烤分享餐」優惠價510元(原價599元)，還免費贈送萬聖節期間限定「字母薯餅」一份。

圖／21世紀提供

bb.q CHICKEN

凡內用或外帶bb.q CHICKEN炸雞，可以129元優惠加價購得個人專屬炸雞夾「炸雞就醬夾」環保組，即日起至12/15，拍下夾炸雞照片，私訊到bb.q CHICKEN Taiwan FB官方社群，還有機會抽獎「一年份bb.q炸雞免費吃」，以及到店消費拿出「炸雞就醬夾」束口袋，還可享炸薯條、炸地瓜薯條、安妞薯球或洋蔥圈等指定炸物「半價優惠」。

圖／bb.q CHICKEN

龜記

即日起至10/31期間，凡至龜記消費滿99元，就贈送「龜記萬聖紋身貼」，共計有3種款式，不僅有應景的小鬼幽靈、南瓜、骷髏之外，還有美式彩繪風格的多款造型(隨機贈送)。10/28至10/31期間，龜記也推出官方ig濾鏡，凡拍照上傳並打卡，就可享「免費加料1份」..(詳情點閱)

圖／龜記提供

蔦日子

第一愉悅系手搖飲蔦日子，萬聖節檔期10/27~10/31推出「不加料就搗蛋」活動，凡購買任一款冰飲品，即可免費添加人氣配料，招牌「水玉」一份。

圖／蔦日子提供

不要對我尖叫

即日起至10/31全台不要對我尖叫門市，消費兩款伯爵茶系列，同品項(不限冷熱 不限尺寸)，皆享有「第二杯8折優惠」。

圖／不要對我尖叫

大苑子

大苑子「台灣鮮搾柳丁咖啡」及「鮮搾柳丁濃萃咖啡」全台門市全新回歸，即日起至10/31，開賣首5日，祭出單杯59元優惠嚐鮮價(原價90元)。

圖／大苑子

甲文青

甲文青響應萬聖推出「快閃萬聖節活動」，只要在10/31當天進行變裝購買飲品，即可享受全單9折優惠，快來17家分店一起討料搞怪！

圖／甲文青

青畑九號豆製所

青畑九號豆製所與宜蘭白水豆花推出國宴級甜品「麥芽糖花生豆乳冰淇淋燒」，自10/28至12/31每日每店限量100組，原價128元/1顆，特價110元/1顆。

圖／青畑九號豆製所提供

KADOKADO

百變造型的雞蛋糕品牌KADOKADO，即日至10/31於忠孝sogo 推出購買「幸運紅龜粿」系列，三顆售價88元，一次購入六顆特價168元，可抽籤有機會免費獲得價值100元的龍蝦或帝王蟹或墨魚或白鯧魚雞蛋糕1支。購買「幸運紅龜粿」三顆者加價128元，六顆者加價99元，即可加購幸運紅龜粿帆布環保包1個。

圖／KADOKADO提供

Auntie Anne's

美式手工蝴蝶餅「Auntie Anne's」自即日起至10/31，手指安緹棒一隻139元(5根)，再加30元就能擁有一雙手(10根)。

圖／取自Auntie Anne's TaiwanFB粉專

八月堂

八月堂推出萬聖限定商品，即日起至11/6前，3款萬聖節可頌萬聖限定可頌買5送1。

圖／八月堂提供

燒肉同話

於10/29至10/31，至燒肉同話全台門店用餐(新店民權店不適用)，拍照打卡FB或IG個人社群，即可免費兌換「嚇到吃手手」甜點。

圖／燒肉同話提供

享鴨

王品享鴨限定烤鴨新吃法準備送給大家，即日起至 11/6，只要內用點套餐或單點烤鴨，加碼贈每人限定菜色「吃驚鴨堡」一份。

圖／取自享鴨官網

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