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女明星也愛吃！歐陽娜娜開箱3款美味泡麵，招待必備加料韓式炸醬麵，最愛不敗「出前一丁」口味竟是？

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯Blue
圖／擷取自歐陽娜娜個人微博、一蘭台灣購物網、농심(Nongshim)FB粉專
圖／擷取自歐陽娜娜個人微博、一蘭台灣購物網、농심(Nongshim)FB粉專

女明星最愛泡麵是哪款？歐陽娜娜時常在個人社群分享日常點滴，也有屬於自己的「NABI'S VLOG」，她曾於個人微博分享開箱日記，開箱朋友寄去的美食投餵，一起來看看滿滿一箱美食好物，哪些是她最喜歡的口味？

圖／擷取自歐陽娜娜個人微博
圖／擷取自歐陽娜娜個人微博

⬤ 農心炸醬風味麵

韓國農心的這款「炸醬風味麵」在韓國也是人氣不敗，略帶甜口的韓國炸醬與Q彈麵條的組合，道地韓國炸醬麵5分鐘就上桌。歐陽娜娜分享這是「朋友到她家玩會做給他們吃的招牌麵」，做好還會加上一顆糖心蛋、幾片青菜與火腿肉，也成了她招待朋友的必點炸醬麵。

圖／擷取自歐陽娜娜個人微博
圖／擷取自歐陽娜娜個人微博

農心炸醬風味麵。圖／取自韓國emart mall
農心炸醬風味麵。圖／取自韓國emart mall

農心炸醬風味麵。圖／取自韓國emart mall
農心炸醬風味麵。圖／取自韓國emart mall

⬤ 日清出前一丁

應該沒有人不知道「出前一丁」吧？經典彈牙麵條與濃郁湯頭，還有多種口味可以選擇。歐陽娜娜在開箱中也說到藍色及綠色包裝是最好吃的，分別是「經典海鮮味」及「九州濃湯豬骨湯味」，讓人嗦麵嗦到停不下來。

圖／擷取自歐陽娜娜個人微博
圖／擷取自歐陽娜娜個人微博

出前一丁「經典海鮮味」。圖／取自日清食品官網
出前一丁「經典海鮮味」。圖／取自日清食品官網

出前一丁「九州濃湯豬骨湯味」。圖／取自日清食品官網
出前一丁「九州濃湯豬骨湯味」。圖／取自日清食品官網

⬤ 一蘭拉麵

歐陽娜娜在視頻中提到「最喜歡吃一蘭」，光是看到就能想起一蘭拉麵的點餐回憶，自然也不會錯過「一蘭拉麵」調理包啦！彈牙滑口的麵條放入美味濃厚的豚骨湯裡，加上一蘭赤紅秘製辣粉，在家也能輕鬆享用餐廳般的道地美味。

圖／擷取自歐陽娜娜個人微博
圖／擷取自歐陽娜娜個人微博

一蘭拉麵－博多細麵。圖／取自一蘭台灣購物網
一蘭拉麵－博多細麵。圖／取自一蘭台灣購物網

圖／取自一蘭台灣購物網
圖／取自一蘭台灣購物網

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