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明星最推！解鎖王嘉爾最愛零食，好吃到說了N次最愛是「它」，經典百搭還能做成法式吐司、水果塔

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯Blue
圖／擷取自ComplexChina小紅書、家樂氏FB粉專、百度百科
圖／擷取自ComplexChina小紅書家樂氏FB粉專、百度百科

明星也大推的經典最愛麥片！韓團GOT7出身的香港歌手王嘉爾在一次獨家視頻中公開了自己的最愛零食，其中有中國隨處可見的「大白兔奶糖」、過年必備「香瓜子」、童年回憶「沙琪瑪」，以及最經典「家樂氏麥片」，每樣都有著不同的回憶，一起來看看這些零嘴的魅力吧！

好吃到讓王嘉爾整碗拿起來吃。圖／擷取自ComplexChina小紅書
好吃到讓王嘉爾整碗拿起來吃。圖／擷取自ComplexChina小紅書

「大白兔奶糖」可說是許多中國人與香港人的童年記憶，在經典中國電視劇和電影裡都曾出現。王嘉爾在視頻中提到「大白兔」是家中常備品，更以「像是被送牛奶的大哥打了一拳似的」形容它的超濃郁奶香味。

聚會必備「香瓜子」，王嘉爾說道「吃著吃著就全吃光了，嗑瓜子也有嗑瓜子的門道」；王嘉爾小時候愛吃的「沙琪瑪」，他分享「口感像是布朗尼，味道像個蛋糕或曲奇，看到就像見到親戚一般熟悉」。

圖／擷取自ComplexChina小紅書
圖／擷取自ComplexChina小紅書

而王嘉爾對在台灣便利商店、量販店等隨處可見的「家樂氏麥片」更是大推！吃過各國美味麥片，但仍超越不了的就是它，王嘉爾稱「家樂氏麥片」是他最最最愛的麥片，更在視頻中說了N次Best，可見「家樂氏麥片」絕對是他的No.1！同時體現奶香與麥片口感，也是許多人簡單早餐或點心的美味首選。

圖／擷取自ComplexChina小紅書
圖／擷取自ComplexChina小紅書

圖／擷取自ComplexChina小紅書
圖／擷取自ComplexChina小紅書

「家樂氏麥片」除了可以泡牛奶吃，更可自己DIY加工做成各類點心，像是脆皮法式吐司，甚至還能做成水果塔皮，沒有材料條件也可直接撒在冰淇淋上，冰涼酥脆的口感也是一絕。

麥片也能做成塔皮。圖／取自家樂氏FB粉專
麥片也能做成塔皮。圖／取自家樂氏FB粉專

麥片變身法式吐司。圖／取自家樂氏FB粉專
麥片變身法式吐司。圖／取自家樂氏FB粉專

圖／取自家樂氏美國官網
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