月尊喊你吃串！「棣爸油炸」道地正宗四川炸串，排不到轉吃隔壁家也是同款好味道，但王鶴棣本人卻笑著這樣說？
月尊家油炸這裡吃！超火陸劇《蒼蘭訣》已於9月底正式收官，劇中飾演男主角「東方青蒼」的演員「王鶴棣」人氣、流量依舊不減，幾乎每日承包微博熱搜，他父親所開的「棣爸油炸」也因此人氣不斷、大排長龍，成為粉絲擠爆的打卡聖地。
位於中國四川樂山的「棣爸油炸」，光看店名一目了然，就是王鶴棣爸爸所開的油炸店，王鶴棣爸爸親力親為，在店内迎客、數串、炸串。「棣爸油炸」的炸串種類多樣，喜歡什麼就拿什麼，像是各種肉類、鮮蝦、年糕、蝦滑等，沒有人可以拒絕炸物！更何況是月尊家的炸物！
光臨過「棣爸油炸」的粉絲、網友們分享「雖然店裡生意超好，但上菜速度很快」、「第一次來到這家油炸串串，味道很不錯」、「記得去年來吃沒啥人，現在去都得拼桌」，由此看出「棣爸油炸」在《蒼蘭訣》的加持下生意更加興隆。也有粉絲留言「蒼鹽海子民久等了」、「來見老月尊啦」，可知《蒼蘭訣》餘韻未退，也因此有「訣症」一說吧！
此外，更有網友沒排上隊，轉而去了旁邊姨媽家的「長藥好運油炸」，原來棣爸的油炸是在姨媽家學的，味道也非常正宗，還有網友透露王鶴棣曾在姨媽家的油炸店打工，看來不論是「棣爸油炸」還是「長藥好運油炸」都值得一試。
而王鶴棣本人在《全力以赴的行動派》的「正話反說測謊儀」視頻中被問到「小姨家的炸串比棣爸炸串好吃對嗎？」他稍稍心虛地說「都差不多吧」，而後看著測謊儀自己都不信的說「這都沒被電？」，但最後仍說了句「各有長處」，留下一抹神秘的微笑。
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