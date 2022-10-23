10月好康！炸雞、PIZZA吃到飽「咕咕家」限時免服務費，6種口味炸雞隨你吃，外帶9折再享「加1元多1件」
吃到飽優惠來囉！喜歡炸雞、PIZZA的朋友照過來，來自韓國的「CHICKEN PLUS＋」炸雞品牌「咕咕家」，店內不僅提供多種口味韓式炸雞，還有PIZZA、沙拉、炸物及韓國魚板湯等自由取用、無限量供應，10月底前至店用餐還免10%服務費，外帶更有1元加價購的超級好康。
炸雞、PIZZA吃到飽「咕咕家」推出10月限定「免收10%服務費」活動，凡於即日起至10/31到咕咕家西門店用餐並分享店家FB指定貼文，於結帳時出示手機分享畫面，即可享有「免收10%服務費」的優惠。把握優惠放開吃，6種口味炸雞一次滿足！(活動詳情以店家公告為主)
咕咕家韓式炸雞＋Pizza吃到飽－西門店
地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓營業時間：週日至週四11:00-22:00；週五、六11:00-22:30
此外，為迎接萬聖節，「咕咕家」同步推出「外帶餐點9折」及「加1元多1件」的超值優惠，除了外帶餐點全品項一律9折外，即日起至10/31，凡於咕咕家西門店或咕咕家韓式炸雞外帶專門店(阿豬媽北車店外帶區)外帶任一款韓式炸雞餐可再以1元加購「經典炸物」1份(原價59元)，洋蔥圈、QQ球、炸薯條美味3選1，電話訂餐或門市現場自取都適用喔！
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