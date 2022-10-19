身分證別收！2家韓式料理數字優惠，有「這些數字」生食級干貝、韓式炸雞免費吃，大口吃肉趁現在

身分證太好用啦！十月真是好康滿滿，身分證拿出來繼續秀！精選兩家道地韓式料理身分證優惠，對中指定號碼就送美味餐點，有生食級干貝大方送，也有最接地氣的韓式炸雞、燒酒隨你選，號碼中越多越好康，快來看看自己中了幾碼吧！

⬤ 咚咚家

主打夢幻食材「伊比利豬」的韓式燒肉品牌「咚咚家」，為慶週年推出身分證優惠，凡至店消費且身分證號碼含「0、3、4、6、7」(號碼不得重複)即可享用免費餐點，中4碼贈送「生食級干貝4顆」，5碼皆中就送「生食級干貝6顆」(一桌限換一份)，活動即日期至11/4，想吃記得先訂位，準備大口吃干貝囉！店家還有新鮮生菜及特色韓式小菜免費讓你吃。

咚咚家dondonga韓式豬肉專賣

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄9號營業時間：週一至週五12:00-15:00、17:30-22:00；週末11:30-15:00、17:00-22:00

圖／取自咚咚家dondonga韓式豬肉專賣FB粉專

圖／取自咚咚家dondonga韓式豬肉專賣FB粉專

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⬤ Pocha 韓式熱炒

韓式熱炒「Pocha」店名為韓國在地熱炒或路邊攤「포장마차(布帳馬車)」的簡稱，最推大口喝酒、大口吃肉。而「Pocha」也為慶祝週年，於即日起至11/4推出身分證優惠，凡至店消費且身分證號碼含「3、5、6、9」(數字不重複)就送美味餐點，中3個數字贈送「韓式炸雞一份」，4碼全中可享「復古燒酒一支」或是韓式炸雞、燒酒2選1(1桌限換1份)，快揪朋友共享韓國道地美食吧！

Pocha 韓式熱炒

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄9號營業時間：週日至週四12:00-15:00、17:00-22:00；週五週六12:00-15:00、17:00-22:30

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／取自Pocha韓式熱炒FB粉專

圖／取自Pocha韓式熱炒FB粉專

圖／取自Pocha韓式熱炒FB粉專

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／取自Pocha韓式熱炒FB粉專

·以上優惠活動及辦法以各店家公告為主，詳情請至各店家FB粉專查詢

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