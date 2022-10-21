一個月一次！ 10月「華堡日」來啦～漢堡王邀你探索湖中堡藏 完成任務送「好眠午睡組」

每個月推出不同優惠券、帶來小資族福音的漢堡王，10月華堡日加碼推出新活動，只要在臉書完成指定任務，就有機會把限量好眠午睡組帶回家；10/26點購買指定套餐，再多送你一個華堡，堡迷們還不快點動起來！

圖／漢堡王臉書

圖／漢堡王臉書

漢堡王這個月的華堡日邀大家一起「探索湖中堡藏」，不小心掉入湖裡的華堡竟然變成另外一個可以吃的「金華堡」、可以當靠枕或坐墊的「銀華堡-華堡造型兩用枕」及好躺又好睡「銅百事-百事可樂午睡枕」，幫努力工作的小資族們獲得甜甜睡眠補充精力！使用官網預訂餐點就有機會把它們帶走。

圖／漢堡王臉書

而在10/19～10/22於臉書活動留言串完成每日簽到，可獲得一次抽獎機會，是另外一個可以把漢堡王限量好眠午睡組帶回家的方法，粉絲們要把握機會才能登上「堡座」！

圖／漢堡王臉書

漢堡王10月華堡日活動：

1、10/19～10/22每日公開分享貼文，並留言標註「1位不同的好友」，完成一次簽到，可累積一次抽漢堡王限量好眠午睡組機會

2、10/22～10/25以官網預訂，加碼抽漢堡王限量好眠午睡組

3、10/26到漢堡王購買指定套餐，再送小華堡一個

漢堡王10月優惠券

延伸閱讀：

．外送買1送10！拿坡里雲端炸雞店「訂1公斤腿排桶送10隻雞翅」，外送、自取同享優惠現省202元起

．滿滿的BT21！3間「BT21藏壽司」現身 打卡送限量週邊