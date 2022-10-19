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外送買1送10！拿坡里雲端炸雞店「訂1公斤腿排桶送10隻雞翅」，外送、自取同享優惠現省202元起
動動手指腿排開吃！「拿坡里炸雞專賣店」大推「1公斤腿排桶」買1送10的超狂優惠，現在再推「雲端炸雞店」，使用Uber Eats外送炸雞也能同享「買1送10」，不用出門還能省下202元，不要猶豫，打開APP在家輕鬆點！
拿坡里沒有極限！新推「雲端炸雞店」同享「買1送10」，即日起至10/25於外送平台Uber Eats訂餐「1公斤腿排桶」，加碼再送「10隻原味雞翅」，超優惠只要449元(原價651元)，在家翹腳爽嗑炸雞。
同時，在「拿坡里炸雞專賣店」門市的「1公斤腿排桶買1送10」活動仍大方進行中，至店購買「1公斤腿排桶」就送「10隻胡椒雞翅」，超值優惠價349元，炸雞控快來二刷1公斤腿排桶！
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