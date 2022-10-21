驚嚇破表！4家超有FU「萬聖節恐怖套餐」 栩栩如生人腦血漿、眼球麵包、手指脆棒快嚐鮮

君品酒店雲軒西餐廳推出，萬聖節驚悚「人臉」限定外帶驚嚇甜點。 圖：雲朗觀光集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的萬聖節即將來臨，各大主題樂園、飯店紛紛推出一系列搞鬼主題活動，包含萬聖節搞鬼專車、萬聖遊行、萬聖套餐、惡靈套房，桃園更推出萬聖城，全面以暗黑元素迎接心臟強大想過節的朋友們！

▲雲軒西餐廳推出萬聖節雙人套餐，圖為生魚片。 圖：雲朗觀光集團／提供

雲品群「屍」亂舞佐「符令」蛋糕 君品推「夜訪吸血莊園」套餐

一年一度的萬聖節將臨，雲朗觀光集團旗下飯店順勢搭上近期最潮的「殭屍」、「咒」等話題推出萬聖節活動，君品酒店雲軒西餐廳推出「夜訪吸血莊園」萬聖節限定套餐，並推出「頭顱」造型外帶甜點，駭人的人腦血漿運用覆盆子醬作為點綴，一開箱就毛骨悚然，噱頭十足。

富有歐洲古堡風格的君品酒店，踏入酒店彷彿來到德古拉伯爵的家，結合飯店既有的特色，館內雲軒西餐廳就推出「夜訪吸血莊園」萬聖節限定套餐，享用手指脆棒、墳墓沙拉、生魚片、焗烤蝸牛、酥皮南瓜濃湯、戰斧豬排各2份及驚嚇甜點1份。

雲品溫泉酒店則舉辦「萬聖不殭就」活動，前10名報名參加殭屍裝的兒童還可享免費入住，道士與格格屆時也會出現在大廳，與小朋友們共舞「妖怪手錶」快閃舞，力邀客人一同加入跳舞行列，快閃活動結束時，道士也會手舉搖鈴，讓大批殭屍群分散至各樓層發糖果，並與大小朋友留下難忘的合影留念。

▲台北遠東香格里拉大廳茶軒-香格里拉之怪奇物語萬聖節調酒。(※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。) 圖：台北遠東香格里拉飯店／提供

台北遠東香格里拉搞怪有理 主題蛋糕與創意特調迎萬聖節

搞怪有理的萬聖節即將來臨，台北遠東香格里拉10月31日前，推出期間限定主題甜點和特調與大小朋友同歡！位於38樓的馬可波羅酒廊祭出主題調酒應景，以龐貝琴酒、安格式3年白蘭姆酒為基底的創意特調，呈現毒藥、殭屍等吸睛造型，充滿節慶儀式感！

▲：台北遠東香格里拉The Cake Room（1F）推出多款萬聖節限定甜點搞怪吸睛。 圖：台北遠東香格里拉飯店／提供

大廳茶軒推出「香格里拉之怪奇物語」三款系列特調，帶您用視覺及味覺進入詭異世界！此外，德籍行政甜點主廚法蘭克（Frank Braun）巧思設計一系列挑戰創意、驚豔味蕾的萬聖節限定甜點，於一樓The Cake Room販售，包含暗黑巧克力木乃伊、魔法怪怪屋蛋糕等，幽默趣味應景度佳節。

▲一禮烘焙推出萬聖搞怪甜點，即日起於長春門市搶先開賣，搞怪萌麵包系「爆裂眼球麵包」、及驚嚇指數直線上升的「邪惡巫婆手指餅乾」等。 圖：六福旅遊集團／提供

六福萬怡推萬聖嘉年華 必玩驚嚇恐怖房、魔幻宴會

萬聖節雖為西洋節日，全球民眾也一同興奮地搞怪狂歡。台北六福萬怡酒店10月31日前推出「Fun！萬聖魔幻嘉年華」系列活動，吃、喝、玩、樂、住，全面搞怪，首推「驚嚇恐怖房」，凡餐飲消費滿1,500元，就可預約體驗驚悚指數爆表的恐怖房後，再到女巫房進行塔羅占卜，或是預約「惡魔的筵席」，每位1,680元+10%，於恐怖房內享用膽顫魂飛個人套餐，來場驚嚇滿點的浸式用餐體驗，每時段限量6人。

▲消費滿額即可免費於女巫房進行塔羅占卜。 圖：六福旅遊集團／提供

台北六福萬怡酒店更於10月30日舉辦「FUN！萬聖魔幻宴會」，每位只要1,599元+10%，大啖萬聖魔幻套餐時，一邊觀賞「愛玩親子藝術」劇團帶來的音樂奇幻話劇、迪士尼《可可夜總會》動畫電影，特別裝扮出席宴會的民眾還能參加「創意變裝比賽」，得票最高的優勝者將獲得豪華客房住宿券大獎，價值高達1.4萬元，還有「萬聖市集」、「魔幻化妝」、「塔羅占卜」等豐富內容，即日起開始售票。

▲2022萬聖甜點。 圖：台中日月千禧酒店／提供

日月千禧2022萬聖節 甜點、飲品超萌又搞怪

萬聖節即將來臨，各式恐怖的點心、慶祝活動紛紛出爐。10月21日起至31日止，台中日月千禧酒店1F旅覓酒吧獻出「食人花盆栽」、「章魚麵包」兩款萬聖甜點，另有飲品竹炭拿鐵，搞怪中帶諧趣，炒熱節日氣氛。

▲食人花盆栽。 圖：台中日月千禧酒店／提供

1F旅覓酒吧兩款萬聖限定甜點由點心坊主廚蘇育民匠心打造，其中「食人花盆栽」以齜牙咧嘴的食人花造型衝擊視覺，舞動著的生蛆舌頭以及巧克力白骨等，更添驚悚詭譎的氣氛，而盆栽內土壤以海綿蛋糕、鳳梨慕斯搭配水蜜桃內餡呈現，酸甜爽口，且散發馥郁果香，每個120元；「章魚麵包」是以揉入紅麴、南瓜泥、南瓜子的法式麵糰，搭配台灣烤地瓜丁內餡、純手工揉製而成的麵包，完美凸顯出雙瓜甜度宜人、口感豐富且健康滿分的特色，而停駐在麵包上的大章魚，由黑色可塑巧克力及可可粉麵糰特製，巨大黝黑外，擁有呆萌的大眼和大嘴，再配上白巧克力骷髏頭，可怕又可愛。

【禁止酒駕；飲酒過量 有礙健康】

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