研發兩年才上市！「Hello Kitty乾拌麵」拌三款經典台式醬汁 一上架就被掃空

拌麵大戰新對手出現！由「雅蒙蒂文創烘焙禮品」研發兩年才推出的【Hello Kitty乾拌麵】新上市，不只用心地使用三種不同麵體搭配椒香胡麻醬、眷村牛肉醬及台式三杯雞醬，還請到三麗鷗的可愛明星Hello Kitty來代言，無論包裝跟口味都超吸引人，愛吃拌麵的人又多了新的選擇！

2022-10-20 11:28