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研發兩年才上市！「Hello Kitty乾拌麵」拌三款經典台式醬汁 一上架就被掃空

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／Amandier C.B.G 雅蒙蒂文創烘焙禮品臉書
圖／Amandier C.B.G 雅蒙蒂文創烘焙禮品臉書

拌麵大戰新對手出現！由雅蒙蒂文創烘焙禮品研發兩年才推出的「Hello Kitty乾拌麵」新上市，不只用心地使用三種不同麵體搭配椒香胡麻醬、眷村牛肉醬及台式三杯雞醬，還請到三麗鷗的可愛明星Hello Kitty來代言，無論包裝跟口味都超吸引人，愛吃拌麵的人又多了新的選擇！

圖／Amandier C.B.G 雅蒙蒂文創烘焙禮品臉書
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圖／Amandier C.B.G 雅蒙蒂文創烘焙禮品臉書
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原本主打甜點、餅乾的「雅蒙蒂文創烘焙禮品」，這回跨足鹹食領域，精心研發兩年才推出三款拌麵：「椒香胡麻醬風味乾拌麵」以椒香胡麻醬搭配Q彈的細意麵，濃香芝麻醬與花椒油交融，再以烏醋點綴，微辣、開胃不膩口；「眷村牛肉醬風味乾拌麵」則使用有嚼勁的粗寬刀削麵，更加了吃牛肉麵不能錯過的經典榨菜，愛吃小辣的人不能錯過；最後是「寶島三杯雞醬風味乾拌麵」，挑選日曬傳統陽春手工麵條、搭配台式三杯雞醬，把麻油、九層塔、大蒜、米酒、老薑等風味濃縮進拌麵醬裡，成為讓人難以忘懷的「台味」。

圖／Amandier C.B.G 雅蒙蒂文創烘焙禮品臉書
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圖／Amandier C.B.G 雅蒙蒂文創烘焙禮品臉書
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三款拌麵都穿上復古的眷村風外衣，每一包裡有三入，由可愛的卡通明星-Hello Kitty呈獻給大家，份量作為點心或是正餐都很剛好！現在可以透過「雅蒙蒂文創烘焙禮品」的官網購買，Kitty的粉絲們可別錯過，快試試經典台灣味有多迷人吧～

圖／Amandier C.B.G 雅蒙蒂文創烘焙禮品臉書
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