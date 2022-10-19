快訊

「大家放心！」 劉德音回應地緣議題：台灣要好好發展半導體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對中身分證「1、0、2、5」免費吃「火烤豬肋排」！壽星再送「整桌飲品」買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Texas Roadhouse 德州鮮切牛排提供
圖／Texas Roadhouse 德州鮮切牛排提供

身分證先拿出來！為了歡慶八週年，知名牛排連鎖餐廳「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」特地推出「冠軍火烤豬肋排半排」免費吃活動，只要身分證中四碼就能0元爽吃囉，一起來看看吧！

圖／Texas Roadhouse 德州鮮切牛排提供
圖／Texas Roadhouse 德州鮮切牛排提供

知名牛排連鎖餐廳「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」主打各種高CP值牛排或排餐料理，像是德州鮮切牛排、美式炭烤豬肋排等，非常受肉肉控的喜愛。

圖／Texas Roadhouse 德州鮮切牛排提供
圖／Texas Roadhouse 德州鮮切牛排提供

這回八週年推出優惠免費吃活動，只要即日起至11月7日，相關證件號碼含「1、0、2、5」，直接免費獲贈一份「冠軍火烤豬肋排半排」（價值545元)，不僅如此，再加碼送「四骨豬肋排」兌換券一張，可於下次消費滿額使用。值得一提的是相關證件不只身分證字號，還包含居留證統一編號、國外護照號碼喔。

圖／Texas Roadhouse 德州鮮切牛排提供
圖／Texas Roadhouse 德州鮮切牛排提供

最後，現在10月壽星整桌飲品買一送一活動，只要當桌消費者有10月份壽星，整桌不限飲品品項直接買一送一，真的可以飲料爽喝到飽。

圖／Texas Roadhouse 德州鮮切牛排提供
圖／Texas Roadhouse 德州鮮切牛排提供

圖／Texas Roadhouse 德州鮮切牛排提供
圖／Texas Roadhouse 德州鮮切牛排提供

延伸閱讀：

一天出爐只有100個！「WA!BAKERY」抹茶、巧克力流心新品 限時限量登陸夢時代

這6天買1送1！「辻利茶舗」遠百信義限定，超人氣白玉百匯、濃茶卷、冰沙漂浮通通有，新品必吃「宇治焙茶冰心大福」

牛排 買一送一 CP值 護照

相關新聞

全家便利商店推韓泰日異國美食！「金家ㄟ韓式炸醬麵、辣炒魚板飯卷」快搶吃

東北季風發威，讓人不禁想來點美食補充熱量，適逢解封開啟大眾旅遊魂，全家便利商店即日起陸續推出多款濃郁異國風味美食，帶消費...

變裝吃雞！bb.q CHICKEN變裝消費送「巧克力脆薯」，再享啤酒買1送1，開吃韓國經典「炸啤」套餐

萬聖節就吃韓式炸雞！萬聖節將近，過節優惠如雨後春筍，韓國炸雞連鎖「bb.q CHICKEN」邀請炸雞控們變裝吃雞，至店內用或外帶都可免費享期間限定「嘿嘿巧克力脆薯」與「限量款夏日沁香啤酒買1送1」，直

外送買1送10！拿坡里雲端炸雞店「訂1公斤腿排桶送10隻雞翅」，外送、自取同享優惠現省202元起

動動手指腿排開吃！「拿坡里炸雞專賣店」大推「1公斤腿排桶」買1送10的超狂優惠，現在再推「雲端炸雞店」，使用Uber Eats外送炸雞也能同享「買1送10」，不用出門還能省下202元，不要猶豫，打開A

身分證別收！2家韓式料理數字優惠，有「這些數字」生食級干貝、韓式炸雞免費吃，大口吃肉趁現在

身分證太好用啦！十月真是好康滿滿，身分證拿出來繼續秀！精選兩家道地韓式料理身分證優惠，對中指定號碼就送美味餐點，有生食級干貝大方送，也有最接地氣的韓式炸雞、燒酒隨你選，號碼中越多越好康，快來看看自己中

對中身分證「1、0、2、5」免費吃「火烤豬肋排」！壽星再送「整桌飲品」買1送1

身分證先拿出來！為了歡慶八週年，知名牛排連鎖餐廳「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」特地推出「冠軍火烤豬肋排半排」免費吃活動，只要身分證中四碼就能0元爽吃囉，一起來看看吧！

7-ELEVEN「一風堂」聯名餐點回歸！搭配「檸檬堂沙瓦」限時省10元

7-ELEVEN打造「療癒食系」餐酒館，近年不斷擴大開發免自行料理的懶人即食小點，現已有超過120種商品選擇，尤其居家用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。