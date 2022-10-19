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對中身分證「1、0、2、5」免費吃「火烤豬肋排」！壽星再送「整桌飲品」買1送1
身分證先拿出來！為了歡慶八週年，知名牛排連鎖餐廳「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」特地推出「冠軍火烤豬肋排半排」免費吃活動，只要身分證中四碼就能0元爽吃囉，一起來看看吧！
知名牛排連鎖餐廳「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」主打各種高CP值牛排或排餐料理，像是德州鮮切牛排、美式炭烤豬肋排等，非常受肉肉控的喜愛。
這回八週年推出優惠免費吃活動，只要即日起至11月7日，相關證件號碼含「1、0、2、5」，直接免費獲贈一份「冠軍火烤豬肋排半排」（價值545元)，不僅如此，再加碼送「四骨豬肋排」兌換券一張，可於下次消費滿額使用。值得一提的是相關證件不只身分證字號，還包含居留證統一編號、國外護照號碼喔。
最後，現在10月壽星整桌飲品買一送一活動，只要當桌消費者有10月份壽星，整桌不限飲品品項直接買一送一，真的可以飲料爽喝到飽。
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