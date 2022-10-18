這6天買1送1！「辻利茶舗」遠百信義限定，超人氣白玉百匯、濃茶卷、冰沙漂浮通通有，新品必吃「宇治焙茶冰心大福」
抹茶控準備衝！辻利茶舗超好康「買一送一」來了，連續六天，都有不同組合的買一送一，不僅有飲品輕抹茶、辻利拿鐵，還有辻利濃茶卷、經典白玉百匯等，另有必吃新品「宇治焙茶冰心大福」，把握好康手刀嘗鮮！
⬤ 辻利茶舗連續6天「買一送一」1次看
·10/20：買經典白玉百匯(抹茶)送輕抹茶(冷)優惠價150元(原價280元)·10/21：買辻利濃茶卷送辻利拿鐵(冰/熱)優惠價150元(原價295元)·10/22：買辻利霜淇淋紅豆白玉(杯裝)送輕抹茶(冷)優惠價135元(原價265元)
·10/23：買辻利冰沙漂浮送辻利拿鐵(冰/熱)優惠價170元(原價315元)·10/29：買辻利京珠拿鐵(冷)送柚見抹茶卷優惠價155元(原價305元)·10/30：買辻利抹茶冰心大福(4入)送輕抹茶(冷)優惠價269元(原價399元)
新品「宇治焙茶冰心大福」必吃首選！辻利茶舗推出雙茶口味「辻利冰心大福禮盒」，嘗鮮優惠只要699元，首波限量100盒，內有「抹茶冰心大福4入＋宇治焙茶冰心大福4入」，隨盒再附茶粉包，濃郁更加倍。
TSUJIRI辻利茶舗－台北遠百信義店
地址：台北市信義區松仁路58號(遠百信義A13 B3)優惠期間：10/20起
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