這6天買1送1！「辻利茶舗」遠百信義限定，超人氣白玉百匯、濃茶卷、冰沙漂浮通通有，新品必吃「宇治焙茶冰心大福」

抹茶控準備衝！辻利茶舗超好康「買一送一」來了，連續六天，都有不同組合的買一送一，不僅有飲品輕抹茶、辻利拿鐵，還有辻利濃茶卷、經典白玉百匯等，另有必吃新品「宇治焙茶冰心大福」，把握好康手刀嘗鮮！

2022-10-18 17:00