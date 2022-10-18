快訊

U23世界盃／曾宸佐再見安打 中華隊預賽5戰全勝挺進複賽

蘋果商店突關閉讓果粉暴動了 庫克影片暗示M2版iPad Pro登場？

這6天買1送1！「辻利茶舗」遠百信義限定，超人氣白玉百匯、濃茶卷、冰沙漂浮通通有，新品必吃「宇治焙茶冰心大福」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／辻利茶舗提供
圖／辻利茶舗提供

抹茶控準備衝！辻利茶舗超好康「買一送一」來了，連續六天，都有不同組合的買一送一，不僅有飲品輕抹茶、辻利拿鐵，還有辻利濃茶卷、經典白玉百匯等，另有必吃新品「宇治焙茶冰心大福」，把握好康手刀嘗鮮！

圖／辻利茶舗提供
圖／辻利茶舗提供

圖／取自辻利茶舗FB粉專
圖／取自辻利茶舗FB粉專

圖／取自辻利茶舗FB粉專
圖／取自辻利茶舗FB粉專

⬤ 辻利茶舗連續6天「買一送一」1次看

·10/20：買經典白玉百匯(抹茶)送輕抹茶(冷)優惠價150元(原價280元)
·10/21：買辻利濃茶卷送辻利拿鐵(冰/熱)優惠價150元(原價295元)
·10/22：買辻利霜淇淋紅豆白玉(杯裝)送輕抹茶(冷)優惠價135元(原價265元)

10/20：經典白玉百匯(抹茶)＋輕抹茶(冷)。圖／辻利茶舗提供
10/20：經典白玉百匯(抹茶)＋輕抹茶(冷)。圖／辻利茶舗提供

10/21：辻利濃茶卷＋辻利拿鐵(冰/熱)。圖／辻利茶舗提供
10/21：辻利濃茶卷＋辻利拿鐵(冰/熱)。圖／辻利茶舗提供

10/22：辻利霜淇淋紅豆白玉(杯裝)＋輕抹茶(冷)。圖／辻利茶舗提供
10/22：辻利霜淇淋紅豆白玉(杯裝)＋輕抹茶(冷)。圖／辻利茶舗提供

·10/23：買辻利冰沙漂浮送辻利拿鐵(冰/熱)優惠價170元(原價315元)
·10/29：買辻利京珠拿鐵(冷)送柚見抹茶卷優惠價155元(原價305元)
·10/30：買辻利抹茶冰心大福(4入)送輕抹茶(冷)優惠價269元(原價399元)

10/23：辻利冰沙漂浮＋辻利拿鐵(冰/熱)。圖／辻利茶舗提供
10/23：辻利冰沙漂浮＋辻利拿鐵(冰/熱)。圖／辻利茶舗提供

10/29：辻利京珠拿鐵(冷)＋柚見抹茶卷。圖／辻利茶舗提供
10/29：辻利京珠拿鐵(冷)＋柚見抹茶卷。圖／辻利茶舗提供

10/30：辻利抹茶冰心大福(4入)＋輕抹茶(冷)。圖／辻利茶舗提供
10/30：辻利抹茶冰心大福(4入)＋輕抹茶(冷)。圖／辻利茶舗提供

新品「宇治焙茶冰心大福」必吃首選！辻利茶舗推出雙茶口味「辻利冰心大福禮盒」，嘗鮮優惠只要699元，首波限量100盒，內有「抹茶冰心大福4入＋宇治焙茶冰心大福4入」，隨盒再附茶粉包，濃郁更加倍。

圖／取自辻利茶舗FB粉專
圖／取自辻利茶舗FB粉專

圖／辻利茶舗提供
圖／辻利茶舗提供

TSUJIRI辻利茶舗－台北遠百信義店

地址：台北市信義區松仁路58號(遠百信義A13 B3)
優惠期間：10/20起

延伸閱讀：

捲捲吃起來！「職男の捲店」1歲生日慶「消費就送咖啡」，買5送1再加送可愛保冷袋，快閃南港環球同享好康

買1送1剩兩天！2家日本生吐司專賣店優惠動態 快閃台中推「迷你奶黃生吐司」 必買超搶手「玩具總動員造型悠遊卡」

抹茶 拿鐵 買一送一 必吃 霜淇淋

相關新聞

這6天買1送1！「辻利茶舗」遠百信義限定，超人氣白玉百匯、濃茶卷、冰沙漂浮通通有，新品必吃「宇治焙茶冰心大福」

抹茶控準備衝！辻利茶舗超好康「買一送一」來了，連續六天，都有不同組合的買一送一，不僅有飲品輕抹茶、辻利拿鐵，還有辻利濃茶卷、經典白玉百匯等，另有必吃新品「宇治焙茶冰心大福」，把握好康手刀嘗鮮！

全家便利商店私品茶 X 「再睡5分鐘」聯名棉被系列飲品　全盈+PAY享第2杯1折限時優惠

進入後疫情時代，消費者更漸習慣透過手機支付生活大小事。全盈+PAY持續打造全方位的無「現」生活圈，即日起至11月30日使...

捲捲吃起來！「職男の捲店」1歲生日慶「消費就送咖啡」，買5送1再加送可愛保冷袋，快閃南港環球同享好康

呼叫肉桂捲控！網紅肉桂捲專賣「職男の捲店」一歲啦！職男為歡慶一歲生日熱鬧推出「One Roll Time週年慶」活動，於信義A11門市消費免費送咖啡，還有大捲系列買五送一，加碼再送限量保冷袋，順帶再來

新品開喝！盤點3間人氣手搖新品，「紫米紅豆鮮奶、葡萄冰茶、哈密瓜冰沙」，咀嚼控、奶霜控一次滿足

秋冬手搖新品大戰！各大手搖品牌陸續推出各家主打新品，本次推薦三家手搖品牌的最新品項，喜歡口感豐富的咀嚼控、熱愛清爽果香的手搖控通通能滿足，想喝手搖卻不知道怎麼選嗎？那就接著看下去，照著點就沒錯。

買1送1剩兩天！2家日本生吐司專賣店優惠動態 快閃台中推「迷你奶黃生吐司」 必買超搶手「玩具總動員造型悠遊卡」

愛吃生吐司的朋友照過來！集結2家知名超夯生吐司專賣店優惠及快閃資訊，有僅剩2天的買一送一優惠，也有快閃台中的最新消息，麵包控筆記好，準備出發入手啦！ ⬤ 乃が美(乃賀美) 日本生吐司元祖「乃が

螞蟻人衝！台港「壽司郎」2款邪惡新甜品，究極巴斯克烤芝士蛋糕VS焦糖爆爆泡芙塔，你選哪一個？

最適合吃甜點的季節！日本超人氣壽司店「壽司郎」為了抓住饕客裝甜點的胃，於各國店鋪推出不同的新品甜點，此篇介紹台灣及香港兩地「壽司郎」的新上市甜品，甜點控光看就要流口水啦！ ⬤ 香港壽司郎－究極巴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。