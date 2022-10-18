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外傳12億高價標下好市多聯名卡？北富銀說話了

買1送1剩兩天！2家日本生吐司專賣店優惠動態 快閃台中推「迷你奶黃生吐司」 必買超搶手「玩具總動員造型悠遊卡」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／取自高級「生」吐司專門店乃賀美FB粉專、嵜本高級生吐司專門店FB粉專
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愛吃生吐司的朋友照過來！集結2家知名超夯生吐司專賣店優惠及快閃資訊，有僅剩2天的買一送一優惠，也有快閃台中的最新消息，麵包控筆記好，準備出發入手啦！

圖／取自嵜本高級生吐司專門店FB粉專
圖／取自嵜本高級生吐司專門店FB粉專

⬤ 乃が美(乃賀美)

日本生吐司元祖「乃が美」於今年3月在台北統一時代百貨開設海外第一家分店，即日起至10/19推出「登台半週歲慶」主題活動，凡購買含生吐司一斤加任選兩種口味果醬的禮盒組(售價850元)，即送市價150元生吐司一斤兌換券一張，可於下次消費滿300元時兌換使用。還有「單品雙搭1+1」，購買生吐司1斤或2斤與臍橙果醬一瓶，就能現折50元的優惠。

圖／取自高級「生」吐司專門店乃賀美FB粉專
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此外，「乃が美」也推出寵愛感恩祭「宅配免運活動」，即日起至10/31，購買乃が美「嚴選果醬組」一組或「感恩大禮包」即享免運，相關優惠內容以乃が美公告為主。

圖／取自高級「生」吐司專門店乃賀美FB粉專
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圖／取自高級「生」吐司專門店乃賀美FB粉專
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嵜本·高級生吐司專門店

「嵜本」10月第二站快閃台中新光三越！即日起至10/25，一週七天都有不同口味的美味生吐司，還加碼再推快閃獨家「迷你奶黃生吐司」，濃郁奶黃餡與Q彈生吐司的完美組合，鹹甜不膩。另同步販售少量「玩具總動員造型悠遊卡」，要搶要快！

·每日快閃販售品項

每日：極美自然生吐司、極生奶油牛奶生吐司、迷你奶黃生吐司、日本進口果醬
週一：極芋生吐司
週二：法芙娜巧克力生吐司
週三：極起司生吐司
週四：裸麥核桃生吐司
週五週六：極起士火腿生吐司
週日：沖繩黑糖夾餡生吐司

圖／取自嵜本高級生吐司專門店FB粉專
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嵜本迷你奶黃生吐司。圖／取自嵜本高級生吐司專門店FB粉專
嵜本迷你奶黃生吐司。圖／取自嵜本高級生吐司專門店FB粉專

玩具總動員造型悠遊卡。圖／取自嵜本高級生吐司專門店FB粉專
玩具總動員造型悠遊卡。圖／取自嵜本高級生吐司專門店FB粉專

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生吐司 果醬 嵜本 沖繩 買一送一

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