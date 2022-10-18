捲捲吃起來！「職男の捲店」1歲生日慶「消費就送咖啡」，買5送1再加送可愛保冷袋，快閃南港環球同享好康
呼叫肉桂捲控！網紅肉桂捲專賣「職男の捲店」一歲啦！職男為歡慶一歲生日熱鬧推出「One Roll Time週年慶」活動，於信義A11門市消費免費送咖啡，還有大捲系列買五送一，加碼再送限量保冷袋，順帶再來份超人氣「迷你肉桂捲巧克力聖代」，太滿足了！
「職男の捲店」1歲生日慶！即日起至10/26，凡於「職男の捲店」信義A11門市消費，不限金額免費送咖啡，購買大捲系列還有買5送1的好康優惠，再加送限量保冷袋，讓你把新鮮美味帶回家，另有會員點數2倍送的活動，三重好康等你來。
光臨「職男の捲店」信義A11外帶門市，怎能錯過「迷你肉桂捲巧克力聖代」呢？捲捲尬霜淇林再尬巧克力的甜蜜滋味只在信義A11，與職男同慶1歲生日，別忘了來份門市限定超夯聖代打卡喔！
職男的捲店信義外帶店
地址：信義新光三越A11 2樓空橋處
⬤ 同場加映：職男の捲店「南港環球POP-Up Store」
職男の捲店插旗南港環球購物中心！職男研發的好吃捲麵包，全部都是手工製作，像麵包又像蛋糕的蓬鬆濕潤口感，一吃愛上。現在在南港環球快閃店也同步推出「全館捲麵包系列買5送1」優惠活動，來到南港記得聞香轉彎品捲捲喔！
職男の南港環球快閃店
地址：南港環球購物中心B1快閃期間：即日起至10/31
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