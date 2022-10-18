快訊

U23世界盃／曾宸佐再見安打 中華隊預賽5戰全勝挺進複賽

蘋果商店突關閉讓果粉暴動了 庫克影片暗示M2版iPad Pro登場？

捲捲吃起來！「職男の捲店」1歲生日慶「消費就送咖啡」，買5送1再加送可愛保冷袋，快閃南港環球同享好康

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自職男の捲店FB粉專
圖／取自職男の捲店FB粉專

呼叫肉桂捲控！網紅肉桂捲專賣「職男の捲店」一歲啦！職男為歡慶一歲生日熱鬧推出「One Roll Time週年慶」活動，於信義A11門市消費免費送咖啡，還有大捲系列買五送一，加碼再送限量保冷袋，順帶再來份超人氣「迷你肉桂捲巧克力聖代」，太滿足了！

圖／取自職男の捲店官網
圖／取自職男の捲店官網

圖／取自職男の捲店官網
圖／取自職男の捲店官網

「職男の捲店」1歲生日慶！即日起至10/26，凡於「職男の捲店」信義A11門市消費，不限金額免費送咖啡，購買大捲系列還有買5送1的好康優惠，再加送限量保冷袋，讓你把新鮮美味帶回家，另有會員點數2倍送的活動，三重好康等你來。

「職男の捲店」1歲生日慶。圖／取自職男の捲店FB粉專
「職男の捲店」1歲生日慶。圖／取自職男の捲店FB粉專

圖／取自職男の捲店FB粉專
圖／取自職男の捲店FB粉專

圖／取自職男の捲店FB粉專
圖／取自職男の捲店FB粉專

凡於活動期間至職男の捲店信義A11門市消費，不限金額免費送咖啡。圖／取自職男の捲店FB粉專
凡於活動期間至職男の捲店信義A11門市消費，不限金額免費送咖啡。圖／取自職男の捲店FB粉專

保冷袋示意圖。圖／取自職男の捲店FB粉專
保冷袋示意圖。圖／取自職男の捲店FB粉專

光臨「職男の捲店」信義A11外帶門市，怎能錯過「迷你肉桂捲巧克力聖代」呢？捲捲尬霜淇林再尬巧克力的甜蜜滋味只在信義A11，與職男同慶1歲生日，別忘了來份門市限定超夯聖代打卡喔！

職男的捲店信義外帶店

地址：信義新光三越A11 2樓空橋處

迷你肉桂捲巧克力聖代。圖／取自職男の捲店FB粉專
迷你肉桂捲巧克力聖代。圖／取自職男の捲店FB粉專

⬤ 同場加映：職男の捲店「南港環球POP-Up Store」

職男の捲店插旗南港環球購物中心！職男研發的好吃捲麵包，全部都是手工製作，像麵包又像蛋糕的蓬鬆濕潤口感，一吃愛上。現在在南港環球快閃店也同步推出「全館捲麵包系列買5送1」優惠活動，來到南港記得聞香轉彎品捲捲喔！

職男の南港環球快閃店

地址：南港環球購物中心B1
快閃期間：即日起至10/31

職男の捲店插旗南港環球購物中心。圖／取自職男の捲店FB粉專
職男の捲店插旗南港環球購物中心。圖／取自職男の捲店FB粉專

延伸閱讀：

買1送1剩兩天！2家日本生吐司專賣店優惠動態 快閃台中推「迷你奶黃生吐司」 必買超搶手「玩具總動員造型悠遊卡」

新品開喝！盤點3間人氣手搖新品，「紫米紅豆鮮奶、葡萄冰茶、哈密瓜冰沙」，咀嚼控、奶霜控一次滿足

巧克力 麵包 購物中心 咖啡 外帶 下午茶 大台北美食

相關新聞

這6天買1送1！「辻利茶舗」遠百信義限定，超人氣白玉百匯、濃茶卷、冰沙漂浮通通有，新品必吃「宇治焙茶冰心大福」

抹茶控準備衝！辻利茶舗超好康「買一送一」來了，連續六天，都有不同組合的買一送一，不僅有飲品輕抹茶、辻利拿鐵，還有辻利濃茶卷、經典白玉百匯等，另有必吃新品「宇治焙茶冰心大福」，把握好康手刀嘗鮮！

全家便利商店私品茶 X 「再睡5分鐘」聯名棉被系列飲品　全盈+PAY享第2杯1折限時優惠

進入後疫情時代，消費者更漸習慣透過手機支付生活大小事。全盈+PAY持續打造全方位的無「現」生活圈，即日起至11月30日使...

捲捲吃起來！「職男の捲店」1歲生日慶「消費就送咖啡」，買5送1再加送可愛保冷袋，快閃南港環球同享好康

呼叫肉桂捲控！網紅肉桂捲專賣「職男の捲店」一歲啦！職男為歡慶一歲生日熱鬧推出「One Roll Time週年慶」活動，於信義A11門市消費免費送咖啡，還有大捲系列買五送一，加碼再送限量保冷袋，順帶再來

新品開喝！盤點3間人氣手搖新品，「紫米紅豆鮮奶、葡萄冰茶、哈密瓜冰沙」，咀嚼控、奶霜控一次滿足

秋冬手搖新品大戰！各大手搖品牌陸續推出各家主打新品，本次推薦三家手搖品牌的最新品項，喜歡口感豐富的咀嚼控、熱愛清爽果香的手搖控通通能滿足，想喝手搖卻不知道怎麼選嗎？那就接著看下去，照著點就沒錯。

買1送1剩兩天！2家日本生吐司專賣店優惠動態 快閃台中推「迷你奶黃生吐司」 必買超搶手「玩具總動員造型悠遊卡」

愛吃生吐司的朋友照過來！集結2家知名超夯生吐司專賣店優惠及快閃資訊，有僅剩2天的買一送一優惠，也有快閃台中的最新消息，麵包控筆記好，準備出發入手啦！ ⬤ 乃が美(乃賀美) 日本生吐司元祖「乃が

螞蟻人衝！台港「壽司郎」2款邪惡新甜品，究極巴斯克烤芝士蛋糕VS焦糖爆爆泡芙塔，你選哪一個？

最適合吃甜點的季節！日本超人氣壽司店「壽司郎」為了抓住饕客裝甜點的胃，於各國店鋪推出不同的新品甜點，此篇介紹台灣及香港兩地「壽司郎」的新上市甜品，甜點控光看就要流口水啦！ ⬤ 香港壽司郎－究極巴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。