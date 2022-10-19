一天出爐只有100個！「WA!BAKERY」抹茶、巧克力流心新品 限時限量登陸夢時代
推出「夾心棍棍」已熱銷突破10萬支的「WA!BAKERY」，這個月帶著研發許久「白玉抹茶流心」及「海鹽可可流心」兩款吐司磚餡新品，快閃高雄夢時代購物中心！時間只到11/9(三)，每天只出爐100個，預計將引爆搶購人潮！
夾滿各式鹹甜、茶味內餡的「夾心棍棍」已成為熱門下午茶選項，「WA!BAKERY」再進化，推出兩款耗時研發的「吐司磚餡」：白玉抹茶流心及海鹽可可流心；撥開烤得酥脆的吐司磚表面，流出使用宇治森半、靜岡百年茶園兩款抹茶調製而成的濃郁內餡，每一口都有溫潤的甘甜茶香，尾韻微微苦澀，最後用白玉麻糬增加另一種口感，成為讓人欲罷不能的「大人的滋味」的白玉抹茶流心，或是使用法國「鹽之花」帶出比利時黑巧克力的醇厚自然果香的海鹽可可流心，都是抹茶控、巧克力控不能錯過的選擇！8公分的小吐司磚，無論是當作正餐或點心，份量都剛剛好！兩款新品在高雄夣時代購物中心B1快閃試水溫、限量販售至11/9，一天只出爐100個，想嘗鮮的真的要手刀排隊搶購了！
「吐司磚餡」每天出爐時間為12：00、14：00、16：00、18：00及19：00，每次只有20個，而且每人限購4個，賣完為止(依現場公告為主)；另外還有「夾心棍棍五入分享組」可以選購，同樣也是限量販售唷！
「WA!BAKERY」高雄夢時代快閃櫃販售品項
新品吐司磚餡：白玉抹茶流心、海鹽可可流心
茶棍棍：伯爵茶蜂蜜乳酪、鐵觀音濃茶乳酪
鹹棍棍：香蒜切達起司、經典裸麥煙燻乳酪
甜棍棍：煉乳焦糖脆片、紅豆糖粒奶油、醇芋泥鹽奶油
吐司磚餡
出爐時間12:00、14:00、16:00、18:00、19:00（依現場公告為準）
每次出爐20個，每人限購4顆；現場排隊購買，不接受預訂，售完為止。
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