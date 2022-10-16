快訊

超大豪雨侵襲台7線多處坍方 宜蘭大同鄉明天4校停課

尼莎颱風豪雨襲全台 7縣市發布93條土石流紅色及黃色警戒

尼莎颱風挾豪雨！汐止駕駛受困「水淹120公分」 棄車急逃生

米其林1星教父牛排打造全新「Amber Hill」！主推F1「2公分厚」日本國產牛，30道任吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Amber Hill臉書粉專
圖／Amber Hill臉書粉專

有著米其林1星頭銜的「教父牛排」打造的全新牛排品牌「Amber Hill」，在新北市林口A9正式營業了，主打F1日本國產牛，吃得到2公分厚的奢華牛排，且單點方式可任選30道料理，一定要吃吃看！

圖／Amber Hill臉書粉專
圖／Amber Hill臉書粉專

圖／Amber Hill臉書粉專
圖／Amber Hill臉書粉專

Amber Hill定位奢華高級牛排，連裝潢傳遞著精緻與豪華，包含獨立的一軒屋，並採用偏亮的柚木與手工釉磚，最後還有讓採光極佳的透明落地窗，整體看來優雅又氣派。至於經典牛排與前菜、沙拉、義大利麵甜點等品項皆採用單點方式，也首次引進日本F1國產牛，更注重標準高溫250度鐵板與靜置流程，能保留肉質與油脂的精華。

圖／Amber Hill臉書粉專
圖／Amber Hill臉書粉專

圖／Amber Hill臉書粉專
圖／Amber Hill臉書粉專

至於主餐首推6oz日本F1紐約客牛排，除此之外還有14與20oz的美國頂級肋眼牛排供選擇，其他特色料理還包含西班牙蒜辣蝦與自家蚵仔煎，甚至甜點更是不馬虎，有日本人氣「日式千層蛋糕」與「莓果布蕾起司塔」等。

圖／Amber Hill臉書粉專
圖／Amber Hill臉書粉專

值得注意的是Amber Hill總座位數共有80位，還有可容納12至18人的包廂2間，若想在戶外享受，也提供戶外酒吧供任選經典調酒，還有聯名臺虎精釀的派對野猴子啤酒。建議提前電話或網路訂位喔，快帶全家或另一半一起來吃吃看吧。

圖／Amber Hill臉書粉專
圖／Amber Hill臉書粉專

延伸閱讀：

時尚午茶！「W Taipei X Blvck Paris」跨界首推「闇黑下午茶組」，極黑8款小點與特色調酒，再送高質感「闇黑小豬撲滿」

先預約再出發！基隆小巷內的隱密老宅咖啡廳「隱山所」，文青氛圍感拉好拉滿，初訪必點創意「蘇先生」

牛排 甜點 義大利麵 酒吧 美國

相關新聞

米其林1星教父牛排打造全新「Amber Hill」！主推F1「2公分厚」日本國產牛，30道任吃

有著米其林1星頭銜的「教父牛排」打造的全新牛排品牌「Amber Hill」，在新北市林口A9正式營業了，主打F1日本國產牛，吃得到2公分厚的奢華牛排，且單點方式可任選30道料理，一定要吃吃看！

炸雞尬拉麵！「週末炸雞俱樂部」首度快閃新北，「炸雞拉麵」迷人風味新登場

Global Mall環球購物中心周年慶快閃店吸客，新北中和店的「史努比快閃店」，2米長史努比充氣公仔與好朋友胡士托一起...

秋日品蟹季到！秋鮭肥、蟹膏厚 5家飯店推「海鮮饗宴」 讓饕客大啖海味

【旅奇傳媒/編輯部報導】金秋時節，正是螃蟹最肥美之時，三點蟹、花蟹、萬里蟹、大閘蟹，喜愛海鮮的饕客，澎派的蟹宴即刻享用，快鬆動荷包，大快朵頤一番吧！ 台北凱達 x 萬里蟹 以異國風味創新推「邂逅金

餓了就來份「鱷吐司」！ 夯爆IG的人氣吐司盒子早午餐 巨大排骨、酥脆蛋餅、肉鬆芋泥必點推薦

又一家夯爆了的早午餐美食！ 以可愛的鱷魚為主題，呈現萌翻天的吐司盒設計及文青系的裝潢風格的「鱷吐司」，一開幕就成為IG人氣打卡美食。

10月下半「速食+手搖飲」優惠整理！ 一元開吃、買一送一還不夠，「這家」買一送十有夠威

迎接歡樂週末就讓我們來場速食搭手搖飲料暢快痛吃！ 跟著udn小編數一數10月下半月優惠整理，人氣手搖「龜記、珍煮丹、麻古茶坊」買一送一優惠，再搭上麥當勞麥克雞塊、肯德基蛋撻都只要一元就開吃，頂呱呱超值

「橘色惡魔」來台吃透透！ 超澎湃「橘高校在台特餐」大公開 珍奶、割包、鼎泰豐，麥當勞糖醋醬也上桌

今年國慶活動最吸睛橋段就屬「日本京都橘高校吹奏部」受邀來台演出，團隊默契十足、整齊劃一的動作驚艷全場，讓各家媒體為他們冠上「橘色惡魔」的可愛美名！ 由於民眾熱列私訊詢問「橘色惡魔」的行程菜單，中華文化總會一口氣揭露完整菜單，不只正餐，從宵夜到點心也一併列入，光是珍珠奶茶就備有5種，簡直要讓嘉賓們來台吃透透、不胖不淮走！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。