米其林1星教父牛排打造全新「Amber Hill」！主推F1「2公分厚」日本國產牛，30道任吃

有著米其林1星頭銜的「教父牛排」打造的全新牛排品牌「Amber Hill」，在新北市林口A9正式營業了，主打F1日本國產牛，吃得到2公分厚的奢華牛排，且單點方式可任選30道料理，一定要吃吃看！

圖／Amber Hill臉書粉專

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Amber Hill定位奢華高級牛排，連裝潢傳遞著精緻與豪華，包含獨立的一軒屋，並採用偏亮的柚木與手工釉磚，最後還有讓採光極佳的透明落地窗，整體看來優雅又氣派。至於經典牛排與前菜、沙拉、義大利麵、甜點等品項皆採用單點方式，也首次引進日本F1國產牛，更注重標準高溫250度鐵板與靜置流程，能保留肉質與油脂的精華。

圖／Amber Hill臉書粉專

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至於主餐首推6oz日本F1紐約客牛排，除此之外還有14與20oz的美國頂級肋眼牛排供選擇，其他特色料理還包含西班牙蒜辣蝦與自家蚵仔煎，甚至甜點更是不馬虎，有日本人氣「日式千層蛋糕」與「莓果布蕾起司塔」等。

圖／Amber Hill臉書粉專

值得注意的是Amber Hill總座位數共有80位，還有可容納12至18人的包廂2間，若想在戶外享受，也提供戶外酒吧供任選經典調酒，還有聯名臺虎精釀的派對野猴子啤酒。建議提前電話或網路訂位喔，快帶全家或另一半一起來吃吃看吧。

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