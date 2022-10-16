快訊

超大豪雨侵襲台7線多處坍方 宜蘭大同鄉明天4校停課

尼莎颱風豪雨襲全台 7縣市發布93條土石流紅色及黃色警戒

尼莎颱風挾豪雨！汐止駕駛受困「水淹120公分」 棄車急逃生

時尚午茶！「W Taipei X Blvck Paris」跨界首推「闇黑下午茶組」，極黑8款小點與特色調酒，再送高質感「闇黑小豬撲滿」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自Blvck Paris TaiwanFB粉專、W TaipeiFB粉專
圖／取自Blvck Paris TaiwanFB粉專、W TaipeiFB粉專

闇黑風潮來襲！結合藝術與時尚的飯店品牌「W Taipei」本次跨界攜手法國生活風尚品牌「Blvck Paris」，推出創新個性「闇黑下午茶雙人套組」，包含8款夢幻小點與3款特色調酒，用味蕾體驗現代時尚感，隨餐還送超時尚小擺飾「闇黑小豬撲滿」，只送不賣！

圖／取自W TaipeiFB粉專
圖／取自W TaipeiFB粉專

來自法國黑魂時尚品牌「Blvck Paris」以極簡全黑美學紅遍全球，今年與五星級飯店「W Taipei」聯合推出「闇黑下午茶雙人套組」。8款夢幻小點中的貴氣代表「黑莓櫻桃竹炭馬卡龍」，以黑莓果泥奶餡與櫻桃果凍為夾心，口感豐富奢華；「覆盆子巧克力杯子蛋糕」內餡為覆盆子果醬，搭配上層竹炭可可粉及濃厚北海道乳酪餡，甜而不膩。更有天使鈴鐺之稱的「紅茶竹炭可麗露」、「黑莓薄荷巧克力慕斯」、「黑天鵝豆沙酥」等共五種驚艷華麗甜點。

圖／取自Blvck Paris TaiwanFB粉專
圖／取自Blvck Paris TaiwanFB粉專

圖／取自Blvck Paris TaiwanFB粉專
圖／取自Blvck Paris TaiwanFB粉專

而另外三款美味小點則是鹹口的「澳洲牛肉竹炭小漢堡」、「烏來鱘龍魚子醬墨魚汁蛋白脆餅」及「酥炸龍蝦海鮮球」。「澳洲牛肉竹炭小漢堡」夾著帶有肯瓊香氣的澳洲牛肉，搭配焦糖洋蔥及松露美奶滋，多汁飽足；「烏來鱘龍魚子醬墨魚汁蛋白脆餅」與「酥炸龍蝦海鮮球」更保留了海洋鹹香滋味，每一口都是滿滿海味。

圖／取自Blvck Paris TaiwanFB粉專
圖／取自Blvck Paris TaiwanFB粉專

圖／取自Blvck Paris TaiwanFB粉專
圖／取自Blvck Paris TaiwanFB粉專

套餐中的調酒系列有以歌德玫瑰為概念的「BLVCK薔薇」、融合酸甜鹹的「BLVCK TEARS闇淚」及慵懶微醺的「LE NOIR黑伯爵」等3款特色調酒，搭配8款夢幻小點，順口清潤，更能享受午後的愜意閒暇。

圖／取自Blvck Paris TaiwanFB粉專
圖／取自Blvck Paris TaiwanFB粉專

圖／取自Blvck Paris TaiwanFB粉專
圖／取自Blvck Paris TaiwanFB粉專

⬤ BLVCK品牌「闇黑小豬撲滿」只送不賣

即日起至今年12/31止，下午2點半至5點半，消費享用「闇黑下午茶雙人套組」，隨餐附贈BLVCK品牌「闇黑小豬撲滿」兩份。

圖／取自W TaipeiFB粉專
圖／取自W TaipeiFB粉專

延伸閱讀：

午茶好康1次看！精選3家午茶優惠組合，地瓜薯條買一送一、芋頭泡芙免費送，午茶暖心開吃

旅宿開箱！慢生活必去台南「友愛街旅館」，專屬於南國的耍廢舒適空間

澳洲 下午茶 牛肉 漢堡 海鮮 大台北美食 馬卡龍

相關新聞

時尚午茶！「W Taipei X Blvck Paris」跨界首推「闇黑下午茶組」，極黑8款小點與特色調酒，再送高質感「闇黑小豬撲滿」

闇黑風潮來襲！結合藝術與時尚的飯店品牌「W Taipei」本次跨界攜手法國生活風尚品牌「Blvck Paris」，推出創新個性「闇黑下午茶雙人套組」，包含8款夢幻小點與3款特色調酒，用味蕾體驗現代時尚

午茶好康1次看！精選3家下午茶優惠組合，「地瓜薯條買一送一、芋頭泡芙免費送」，午茶時間暖心開吃

小編喊你吃下午茶啦！不論是假日還是上班日，到了下午總是嘴饞，以下整理了三家超適合午茶時間享用的品牌與美食優惠，不僅有飲料第二杯半價，更有買一送一超好康，午茶省著吃，快樂更加倍。 ⬤ 頂呱呱 即

桃園人開吃！「紅葉蛋糕」首度插旗桃園，大推必吃「鮮奶油橘子蛋糕、黑森林蛋糕」，先衝搶吃超過50年的經典不敗滋味

桃園人久等了！全台第一家鮮奶油蛋糕店「紅葉蛋糕」跨足雙北，本次全新插旗桃園，於即日起至10/19開始試營運，甜點控搶先品嘗，沒吃過「紅葉蛋糕」更要先衝嘗鮮。 擁有超過50年歷史的知名老牌蛋糕店「

超新奇手搖店！結合塔羅的飲料店「洞茶」新推萬聖限定「魔法特調」，喝飲料還能免費占卜算塔羅，超另類買一送一

喝手搖還能算塔羅！「手搖飲 X 塔羅」這麼神奇的組合，只在這家手搖飲料店「洞茶」，購買「萬聖節魔法特調」，還能現場讓占卜師為你答疑解惑，也相當於買一送一了吧！ 這間位於台北中山的「洞茶」主打

免費搶先喝！TEA TOP新推100%「轟蜜茶」，還能免費加綠茶凍，只要有「它」每次新品免費喝

各大手搖品牌陸續推出全新飲品，喜歡蜂蜜自然味與咀嚼口感的朋友看過來！本次連鎖手搖品牌「TEA TOP」將於10/17推出100%「轟蜜茶」，自然原味百分百，加碼再推手搖界超尊榮待遇VVIP，成為品牌V

台中人吃一波！日本超夯「Cremia冰淇淋」快閃台中，吃得到「原味、巧克力、綜合」三種口味，台中人開吃別忘洗版IG

台中人開吃！日本超人氣「Cremia冰淇淋」終於確定快閃台中啦！不用特地跑到其他縣市，在「台中新光三越」就能品嘗到這洗版IG的超濃郁冰淇淋，筆記下來準備搶吃第一波。 敲碗成功，空降台中！來自日本

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。