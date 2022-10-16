時尚午茶！「W Taipei X Blvck Paris」跨界首推「闇黑下午茶組」，極黑8款小點與特色調酒，再送高質感「闇黑小豬撲滿」
闇黑風潮來襲！結合藝術與時尚的飯店品牌「W Taipei」本次跨界攜手法國生活風尚品牌「Blvck Paris」，推出創新個性「闇黑下午茶雙人套組」，包含8款夢幻小點與3款特色調酒，用味蕾體驗現代時尚感，隨餐還送超時尚小擺飾「闇黑小豬撲滿」，只送不賣！
來自法國黑魂時尚品牌「Blvck Paris」以極簡全黑美學紅遍全球，今年與五星級飯店「W Taipei」聯合推出「闇黑下午茶雙人套組」。8款夢幻小點中的貴氣代表「黑莓櫻桃竹炭馬卡龍」，以黑莓果泥奶餡與櫻桃果凍為夾心，口感豐富奢華；「覆盆子巧克力杯子蛋糕」內餡為覆盆子果醬，搭配上層竹炭可可粉及濃厚北海道乳酪餡，甜而不膩。更有天使鈴鐺之稱的「紅茶竹炭可麗露」、「黑莓薄荷巧克力慕斯」、「黑天鵝豆沙酥」等共五種驚艷華麗甜點。
而另外三款美味小點則是鹹口的「澳洲牛肉竹炭小漢堡」、「烏來鱘龍魚子醬墨魚汁蛋白脆餅」及「酥炸龍蝦海鮮球」。「澳洲牛肉竹炭小漢堡」夾著帶有肯瓊香氣的澳洲牛肉，搭配焦糖洋蔥及松露美奶滋，多汁飽足；「烏來鱘龍魚子醬墨魚汁蛋白脆餅」與「酥炸龍蝦海鮮球」更保留了海洋鹹香滋味，每一口都是滿滿海味。
套餐中的調酒系列有以歌德玫瑰為概念的「BLVCK薔薇」、融合酸甜鹹的「BLVCK TEARS闇淚」及慵懶微醺的「LE NOIR黑伯爵」等3款特色調酒，搭配8款夢幻小點，順口清潤，更能享受午後的愜意閒暇。
⬤ BLVCK品牌「闇黑小豬撲滿」只送不賣
即日起至今年12/31止，下午2點半至5點半，消費享用「闇黑下午茶雙人套組」，隨餐附贈BLVCK品牌「闇黑小豬撲滿」兩份。
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