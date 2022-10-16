先預約再出發！基隆小巷內的隱密老宅咖啡廳「隱山所」，文青氛圍感拉好拉滿，初訪必點創意「蘇先生」
udn走跳美食／水晶
基隆的「隱山所」是新開幕不久的預約制咖啡廳，地點真的頗隱密，從台北過去，下了高速公路後，還要迴轉一圈再開上國道，然後立馬右轉小巷，隱山所就在這，一不小心就錯過。
要來隱山所喝咖啡，記得要先預約，只接受FB私訊預約，飲料甜點品項不多，但是氣氛很好，開車來的話路旁就可以停車。
店內好像是兩張四人桌、兩張兩人桌，位子真的不多，粉絲頁上寫說店裡有柴柴，但是當天沒看到就是了，好可惜。
店內的風格有點小文青，有不少陶土做的杯盤裝飾。
當日的菜單都在櫃檯的牆上，品項不多，飲料以咖啡為主。
蘇先生 NT.140 / 拿鐵 NT.120
蘇先生就是麵茶咖啡，味道喝起來有麵茶香，味道不會太奇怪，還蠻有創意的，味道偏淡了些就是了；拿鐵咖啡杯子長腳了，把柄有夠長，喝起來味道也是偏淡。
戚風蛋糕 NT.80 布朗尼 NT.90
甜點價格都不貴，不過老實說，兩款的蛋糕體都偏乾，一定要搭配上頭奶油來吃，奶油口感很清爽，淡淡奶香，有像是生乳的香氣，還好有加奶油。
隱山所的位置很特別，真的是平常不會經過的地方，要緊盯著導航，不然沒轉彎又要下一個交流道才能迴轉，還要在基隆市區繞一圈才能再上交流道，環境一百分啦，甜點可以再厲害一點會更好。
隱山所
地址：基隆市仁愛區獅球路48巷116號
營業時間：11:30–19:30 星期四公休
文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活
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