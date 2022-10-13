「港點推車」重出江湖！台北凱達限時「買5送1」，指定貼文留言再85折

福勝亭優惠請查收！一年一度的福勝亭週年慶來啦！今年福勝亭也準備了食客們期待已久的單品大特價，3種美味定食自己選，有炸物也有咖哩，別忘了內用還有高麗菜絲、味噌湯、白飯吃到飽。 即日起至10/23，

2022-10-12 12:00