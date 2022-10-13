「港點推車」重出江湖！台北凱達限時「買5送1」，指定貼文留言再85折
「港點推車」正式重出江湖啦！對於很多喜愛港點的民眾而言，港點推車絕對是經典餐車之一。這回台北凱達大飯店特地規劃「蒸籠推車」巡迴活動，直接爽吃40種港點，限時「買5送1」，指定貼文留言再85折喔！
此次優惠活動，台北凱達大飯店特別祭出買5送1折扣，40種港點包含用菠菜汁做為餅皮顏色的「鮮蝦翡翠餃」、包裹黑松露內餡的「松露玫瑰蒸燒賣」或許多人最愛的金黃「安南鹹水餃」，都是首推港點之一，其他還有經典招牌的燒賣、鳳爪、叉燒包、蘿蔔糕等統統都可以任選任吃，最低一道100元起，即日起至11月30日止，限定期間的每週一至週四的午與晚餐餐期。
不僅如此，搭配飯店臉書粉專的「港點PK戰」指定貼文留言，首先加入按讚「台北凱達大飯店」粉絲團，再於貼文底下留言寫下來家宴必點的港點，並Tag一位朋友留言 #一起去凱達家宴吃xxxx吧（範例： #一起去凱達家宴吃「松露玫瑰蒸燒賣」吧！）完成上述活動，留言票選最愛的港點還可以再享85折優惠！喜歡港點的民眾，快把握機會優惠吃一波吧！
台北凱達大飯店 家宴中餐廳
電話：02-2383-6798 家宴中餐廳
官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw
臉書：https://www.facebook.com/CaesarMetroTaipei
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