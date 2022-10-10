為期一個月！「火影忍者動畫20周年 x MyAnime Café」三創生活園區登場 多款限定特典等粉絲收藏

火影忍者動畫20周年了！從10/7到11/17，由曼迪傳播與MyAnime Café聯手，在三創生活園區打造火影忍者動畫20周年的主題用餐空間，用餐可獲得只有Café專屬的限定特典，現場更販賣台日限量周邊商品，身為火影粉絲一定要去看看！

圖／MyAnime Café臉書

圖／MyAnime Café臉書

MyAnime Café這次推出新的蛋奶素健康新蔬食料理，像是鳴人味噌奶油拉麵、佐助激辛鹽酥咖哩飯、小櫻植蔬麻醬冷麵、宇智波兄弟辣味蔬菜義大利麵，及慕留人次世代蔬食堡，兼顧美味及健康，更棒的是隨餐還附贈對應的角色寫真卡，其他還有飲料、甜點、聖代等多種不同料理，也可獲得對應的限定杯墊、和風圖卡及紀念書籤唷！

圖／MyAnime Café臉書

圖／MyAnime Café臉書

Café裝潢及布置貫穿本篇、疾風傳及慕留人等場景，勾起粉絲滿滿的回憶，拍照、打卡是一定要的！現場還會展售多款限量周邊，有日本空運來台的限定品、復刻經典，還有20周年限定紀念等等上百款精品，吃完美味料理別忘了順便去逛逛；如果未進場用餐也別擔心，也能入內選購周邊唷！

圖／曼迪傳播臉書

圖／曼迪傳播臉書

火影忍者動畫20周年xMyAnime Café

地址：三創生活園區7樓：台北市中正區市民大道三段2號7樓

營業時間：11：00～21：30(國定假日前夕營業至22：00)

限定特典

寫真卡：共5款，點一份主餐即贈送1張

限定杯墊：隨機贈送，共12款，外帶/內用任一角色飲料即贈送

和風圖卡：共4款，點聖代送1張對應和風圖卡

紀念書籤：共5款，點一份甜點送1張對應紀念書籤

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