復刻難忘滋味！鶴茶樓新推「鶴記鴛鴦凍」系列，復古必喝「綺夢那堤咖啡凍」，還有一日限定第二杯半價

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

咀嚼控新選擇！主打良心入茶的手搖品牌「鶴茶樓」本次推出「鶴記鴛鴦凍」系列飲品，以「杏仁凍」、「咖啡凍」搭配經典熱銷茶底，完美組合再加一，準備到鶴茶樓喝茶囉！

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

此次「鶴茶樓」將於10/12一次推出「桂花烏龍杏仁凍」及「綺夢那堤咖啡凍」兩種新飲品，「桂花烏龍杏仁凍」以桂花香烏龍茶為底，搭配軟嫩杏仁凍，前段是濃厚杏仁香，後韻則為淡雅桂香，一拍即合；而「綺夢那堤咖啡凍」是Q滑咖啡凍與綺夢那堤的組合，咖啡香結合焦糖香，復刻童年泡沫紅茶店的咖啡凍奶茶，復古滋味好難忘。

桂花烏龍杏仁凍。圖／鶴茶樓提供
桂花烏龍杏仁凍。圖／鶴茶樓提供

綺夢那堤咖啡凍。圖／鶴茶樓提供
綺夢那堤咖啡凍。圖／鶴茶樓提供

⬤ 10/12一日限定優惠

凡於10/12至鶴茶樓門市購買「桂花烏龍杏仁凍」或「綺夢那堤咖啡凍」，同品項享第二杯半價，不限同容量(價低優惠)，每人限購兩組。(優惠詳情以鶴茶樓公告為主)

左「綺夢那堤咖啡凍」、右「桂花烏龍杏仁凍」。圖／鶴茶樓提供
左「綺夢那堤咖啡凍」、右「桂花烏龍杏仁凍」。圖／鶴茶樓提供

延伸閱讀：

用喝的「芝士檸檬塔」！甲文青開工優惠 限時3天10元加購

插旗台北！炎亞綸加持「茶明載波」強勢北上，必喝超費工招牌「鍋煮奶茶」，奶茶控快筆記

鶴茶樓 手搖 復古

相關新聞

復刻難忘滋味！鶴茶樓新推「鶴記鴛鴦凍」系列，復古必喝「綺夢那堤咖啡凍」，還有一日限定第二杯半價

咀嚼控新選擇！主打良心入茶的手搖品牌「鶴茶樓」本次推出「鶴記鴛鴦凍」系列飲品，以「杏仁凍」、「咖啡凍」搭配經典熱銷茶底，完美組合再加一，準備到鶴茶樓喝茶囉！ 此次「鶴茶樓」將於10/12一次推出

喝得到胡椒、肉桂香～新飲料品牌「茶裡不然 SPICE UP」台北開幕 鍋煮辛香料奶茶暖心又暖胃！

天氣漸漸變涼，到了偶爾想喝熱飲的時間啦！主打添加辛香料的鍋煮奶茶飲料新品牌「茶裡不然 SPICE UP」來到北市大安區，推出加了肉桂、胡椒、老薑等香料的鍋煮奶茶，讓大家暖心又暖胃，還有開幕限時優惠，喝膩普通手搖飲的飲料控、奶茶控快來試試新滋味！

插旗台北！炎亞綸加持「茶明載波」強勢北上，必喝超費工招牌「鍋煮奶茶」，奶茶控快筆記

台北手搖選擇再加一！由藝人炎亞綸加持投資的台中超夯手搖品牌「茶明載波」準備北上，預計插旗台北大安，堪稱最強「頂級鍋煮鮮奶茶」專賣店，喜歡鍋煮奶茶的朋友可別錯過囉！ 奶茶控期待已久！「茶明載波

用喝的「芝士檸檬塔」！甲文青開工優惠 限時3天10元加購

連鎖手搖飲品牌甲文青雙十節推出全新飲品「芝士檸檬塔」，當芝士的鹹甜遇上檸檬大王，當夢幻甜品變成手搖飲，呼應「喝的甜點」新...

雙十國慶連假喝起來！ 30家「手搖飲&咖啡優惠」超值盤點 星巴克、7-ELEVEN買1送1 西雅圖、摩斯咖啡買10送10

雙十國慶連假飲料優惠快收！ 迎接連假到來，四大超商、咖啡品牌及手搖飲料各業者搶發超值優惠，udn小編為大家整理「30家手搖飲、咖啡優惠」懶人包，包括7-ELEVEN咖啡、星巴克都「買1送1」、西雅圖咖

蓮花薄餅入手搖！ 療癒文青系「發發3店」進駐信義 10月萬聖限定特調「女巫波波水+海鹽焦糖幽幽格」

療癒系文青手搖超好拍！ 「發發3店」10月正式進駐信義商圈，除了首波推出午茶輕食系「蓮花餅乾鮮奶茶」和「蓮花餅乾可可優格」，驚喜回歸萬聖節限定「緋紅女巫波波水」及新品「海鹽焦糖幽幽格」，加碼延長販售1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。