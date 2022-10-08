復刻難忘滋味！鶴茶樓新推「鶴記鴛鴦凍」系列，復古必喝「綺夢那堤咖啡凍」，還有一日限定第二杯半價
咀嚼控新選擇！主打良心入茶的手搖品牌「鶴茶樓」本次推出「鶴記鴛鴦凍」系列飲品，以「杏仁凍」、「咖啡凍」搭配經典熱銷茶底，完美組合再加一，準備到鶴茶樓喝茶囉！
此次「鶴茶樓」將於10/12一次推出「桂花烏龍杏仁凍」及「綺夢那堤咖啡凍」兩種新飲品，「桂花烏龍杏仁凍」以桂花香烏龍茶為底，搭配軟嫩杏仁凍，前段是濃厚杏仁香，後韻則為淡雅桂香，一拍即合；而「綺夢那堤咖啡凍」是Q滑咖啡凍與綺夢那堤的組合，咖啡香結合焦糖香，復刻童年泡沫紅茶店的咖啡凍奶茶，復古滋味好難忘。
⬤ 10/12一日限定優惠
凡於10/12至鶴茶樓門市購買「桂花烏龍杏仁凍」或「綺夢那堤咖啡凍」，同品項享第二杯半價，不限同容量(價低優惠)，每人限購兩組。(優惠詳情以鶴茶樓公告為主)
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