復刻難忘滋味！鶴茶樓新推「鶴記鴛鴦凍」系列，復古必喝「綺夢那堤咖啡凍」，還有一日限定第二杯半價

天氣漸漸變涼，到了偶爾想喝熱飲的時間啦！主打添加辛香料的鍋煮奶茶飲料新品牌「茶裡不然 SPICE UP」來到北市大安區，推出加了肉桂、胡椒、老薑等香料的鍋煮奶茶，讓大家暖心又暖胃，還有開幕限時優惠，喝膩普通手搖飲的飲料控、奶茶控快來試試新滋味！

2022-10-08 16:30