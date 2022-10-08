插旗台北！炎亞綸加持「茶明載波」強勢北上，必喝超費工招牌「鍋煮奶茶」，奶茶控快筆記
台北手搖選擇再加一！由藝人炎亞綸加持投資的台中超夯手搖品牌「茶明載波」準備北上，預計插旗台北大安，堪稱最強「頂級鍋煮鮮奶茶」專賣店，喜歡鍋煮奶茶的朋友可別錯過囉！
奶茶控期待已久！「茶明載波」嚴選台灣精品茶，搭配店家手作配料與超費工極厚奶蓋，打出經典知名度，而招牌「鍋煮奶茶」系列更是必點，講究熬煮，每日限量供應。喜歡豐富口感，可再配上飽滿嚼感珍珠或獨家法式奶酪，樣樣絕配，也更凸顯濃郁鮮奶香氣。
想喝「茶明載波」的鍋煮奶茶，不用再跑台中啦！本次「茶明載波」預計插旗台北市大安區，直接空降大安區手搖一級戰區，屆時奶茶控們可以來趟奶茶巡迴，感受一杯奶茶帶來的快樂。
延伸閱讀：
．《嗨！營業中》開播首集拍攝點！日式咖啡廳「日月潭湖の怪物咖啡」，四款創新古早味「烤粿」，必喝在地日月潭紅茶
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言