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插旗台北！炎亞綸加持「茶明載波」強勢北上，必喝超費工招牌「鍋煮奶茶」，奶茶控快筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／茶明載波FB粉專
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台北手搖選擇再加一！由藝人炎亞綸加持投資的台中超夯手搖品牌「茶明載波」準備北上，預計插旗台北大安，堪稱最強「頂級鍋煮鮮奶茶」專賣店，喜歡鍋煮奶茶的朋友可別錯過囉！

圖／茶明載波FB粉專
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奶茶控期待已久！「茶明載波」嚴選台灣精品茶，搭配店家手作配料與超費工極厚奶蓋，打出經典知名度，而招牌「鍋煮奶茶」系列更是必點，講究熬煮，每日限量供應。喜歡豐富口感，可再配上飽滿嚼感珍珠或獨家法式奶酪，樣樣絕配，也更凸顯濃郁鮮奶香氣。

圖／茶明載波FB粉專
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想喝「茶明載波」的鍋煮奶茶，不用再跑台中啦！本次「茶明載波」預計插旗台北市大安區，直接空降大安區手搖一級戰區，屆時奶茶控們可以來趟奶茶巡迴，感受一杯奶茶帶來的快樂。

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