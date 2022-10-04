《嗨！營業中》開播首集拍攝點！日式咖啡廳「日月潭湖の怪物咖啡」，四款創新古早味「烤粿」，必喝在地日月潭紅茶
新一季開播啦！繼綜藝實境節目第一季《來吧，營業中》收視亮眼，全新一季《嗨！營業中》也於10/1正式開播，第一集播出便直奔收視第一。延續發燒話題，與小編一同看看《嗨！營業中》第一集中成員們「試營運」的營業場所吧！
《嗨！營業中》第一集中，由庹宗康、姚元浩、炎亞綸、鬼鬼吳映潔「試營運」的營業場所是位於南投的日式咖啡廳「日月潭湖の怪物咖啡」，節目中主廚姚元浩向店家老闆學習懷舊手作「烤粿(紅龜粿)」的技術。
店家主打新創「傳承烤粿」，招牌「雙層點心籃」，上層有紅麴花生芝麻、抹茶紅豆及芋頭肉鬆三種口味的烤粿，下層則是小時候菜脯烤餅跟台灣糕仔，好吃也好拍，還有滿滿儀式感。
而負責調製飲料的炎亞綸遇到小小瓶頸，店家講究飲品容器與調製配方，雖然難記但也正是店家對餐點品質的堅持。都在日月潭了，怎麼能錯過「日月潭紅茶」呢？清香紅茶，後韻回甘，搭配烤粿剛好又愜意。
日月潭湖の怪物咖啡
地址：南投縣魚池鄉平和巷78號營業時間：採全預約制 10:00至最後接單16:00(營業日期與預約詳情請至店家IG查詢)
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