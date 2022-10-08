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萌翻新莊！國民偶像「KAKAO FRIENDS」快閃新莊宏匯廣場，萊恩、桃子見面會登場，消費就送療癒限定「萊恩扇子」
萊恩又來治癒你囉！堪稱南韓「地表最強國民偶像」的「KAKAO FRIENDS」首次快閃新莊宏匯廣場，不僅有台灣限定「萊恩機車造型公仔」在門口迎賓，更加碼推出消費不限金額「萊恩扇子免費送」的好康活動，準備萌翻這個秋冬。
「KAKAO FRIENDS」快閃宏匯廣場，本次主題為「FRIENDS IN TAIWAN」，嚴選各項超人氣商品，包含經典不敗超萌玩偶、療癒抱枕、3C實用小物、露營配件，以及萬聖限定等多樣周邊，未來也將陸續推出韓國直送新品，鐵粉可要隨時關注啦！
且於即日起至明年3/31推出「萊恩扇子免費送」好康，於快閃活動期間至門市消費不限金額，「萊恩扇子」免費讓你帶回家，還有多款宏匯廣場限定特價商品，國慶連假搶先逛一波。
⬤ 同場加映：萊恩、桃子見面會
活動時間：10/9下午2:00-5:00活動地點：新莊宏匯廣場1樓現場預計還有有獎徵答喔！(更多活動詳情請至KAKAO FRIENDS TAIWAN臉書粉專查詢)
KAKAO FRIENDS期間限定店-宏匯廣場
活動日期：即日起至2023/03/31活動地點：新北市新莊區新北大道四段3號1樓(宏匯廣場)
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