「我不是胖虎柑仔店」空降信義遠百A13，近距離必拍「胖虎父與子」公仔，限定摸彩、滿額禮包大方送

因疫情造成許多實體店退場，台北東區繁華也不復以往。不過隨著疫情的解封，實體店也逐漸復甦，像是今年最期待的莫過於年底要開幕的新光三越雙子星「Diamond Towers」了，5000坪超大坪數加上上百家品牌進駐，絕對逛不完！

2022-09-25 16:30