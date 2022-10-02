「我不是胖虎柑仔店」空降信義遠百A13，近距離必拍「胖虎父與子」公仔，限定摸彩、滿額禮包大方送
「我不是胖虎」啟程全台巡迴之旅！首站插旗台北信義A13大遠百，主打滿滿台式復古味的「胖虎柑仔店」，超人氣「胖虎父與子」大型公仔隨你拍，多達500種周邊可以挖寶、選購，還有限定主題機台留念，活動至10月底，一整個月逛好逛滿，周末不怕沒地方去囉！
「我不是胖虎快閃店－虎式柑仔店」三大亮點1次看
⬤ 台式復古柑仔店，必拍必玩限定機台
現場設置超可愛胖虎父與子大型立體公仔，打卡必拍，還有限定柑仔店主題姓名貼機、拍貼機、扭蛋機，玩好玩滿。
⬤ 超過500項周邊，挖寶獨家熱門新款
精選最精華胖虎周邊，超商限定、展覽必搶及超夯新品通通有，剁手也要買。
⬤ 超寵粉回饋，不定期限量福袋、滿額抽獎
即日起至10/31，將有不定期好康優惠，周周推出限量福袋、滿額大禮包、加碼抽獎等，喜歡胖虎的粉絲不要錯過！(活動詳情與辦法請至我不是胖虎 Pop-Up STORE粉專查詢)
我不是胖虎快閃店－虎式柑仔店
地址：台北信義A13大遠百5F活動日期：2022/10/1至10/31營業時間：週日至週四 11:00-21:30；週五、週六、例假日 11:00-22:00
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