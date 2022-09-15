沉浸式看展！台北流行音樂中心「唱·我們的歌」 帶著耳機穿越時空 找尋屬於你的那首歌
帶著耳機看展覽！台北流行音樂中心的常設展「唱·我們的歌·流行音樂故事展」，展期至2026年9月20日，想來逛展的朋友可以視疫情狀況擇日參觀，期待大家在展覽中找到那首屬於自己的歌。
唱·我們的歌 「MUSIC, ISLAND, STORIES：POP MUSIC IN TAIWAN」
腳下這片「用歌說故事」超過一百年的土地，曾橫掃華語世界，影響過數以十億計的生命。不同時代的音樂人，透過他們的歌，跨越了世代與時空，打破了國界與城市，在每個人的生命中留下生動鮮活的記憶。
本展覽橫跨3個樓層、12個展區、14位引言人、111首歌曲、1326件展品入場時會提供一副耳機，耳機全程播放音樂與講解故事，走到展區會自動播放，每區都有不同的音樂，張開耳朵、打開眼睛，一起進入流行音樂殿堂，仔細聆聽屬於這個島嶼的歌。
序章：記憶的和弦
臺北圓環
時代電器行
臺北戲院（電影主題曲的故事）
火車火車
唱自己的歌（民歌時期）
年輕人的精神世界
音樂愛情故事
唱片的出生
音樂的魅力（臺灣音樂的多元與包容性）
音樂現場
生命的現場（演唱會體驗區）
採用大型四面投影，結合舞台燈光及雷射，重現演唱會現場的震撼，一天會有一組藝人的演出影片輪播。豎起耳朵、睜開眼睛，好好享受這場音樂饗宴吧！
⬤ 貼心小提醒：現場開放拍照，不開放錄影，不能使用閃光燈、腳架或自拍棒。（演唱會體驗區不開放拍照、錄影）⬤ 活動詳情與購票資訊請至台北流行音樂中心官網查詢。
台北流行音樂中心-文化館
地址：台北市南港區忠孝東路七段99號營業時間：10:00-18:00；最晚入場16:30（週一休館）
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