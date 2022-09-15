沉浸式看展！台北流行音樂中心「唱·我們的歌」 帶著耳機穿越時空 找尋屬於你的那首歌

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

帶著耳機看展覽！台北流行音樂中心的常設展「唱·我們的歌·流行音樂故事展」，展期至2026年9月20日，想來逛展的朋友可以視疫情狀況擇日參觀，期待大家在展覽中找到那首屬於自己的歌。

圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

唱·我們的歌 「MUSIC, ISLAND, STORIES：POP MUSIC IN TAIWAN」

腳下這片「用歌說故事」超過一百年的土地，曾橫掃華語世界，影響過數以十億計的生命。不同時代的音樂人，透過他們的歌，跨越了世代與時空，打破了國界與城市，在每個人的生命中留下生動鮮活的記憶。

圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

本展覽橫跨3個樓層、12個展區、14位引言人、111首歌曲、1326件展品
入場時會提供一副耳機，耳機全程播放音樂與講解故事，走到展區會自動播放，每區都有不同的音樂，張開耳朵、打開眼睛，一起進入流行音樂殿堂，仔細聆聽屬於這個島嶼的歌。

序章：記憶的和弦

圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

臺北圓環

圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

時代電器行

圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

臺北戲院（電影主題曲的故事）

圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

火車火車

圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

唱自己的歌（民歌時期）

圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

年輕人的精神世界

圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

音樂愛情故事

圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

唱片的出生

圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

音樂的魅力（臺灣音樂的多元與包容性）

圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

音樂現場

圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

生命的現場（演唱會體驗區）

採用大型四面投影，結合舞台燈光及雷射，重現演唱會現場的震撼，一天會有一組藝人的演出影片輪播。豎起耳朵、睜開眼睛，好好享受這場音樂饗宴吧！

圖／取自台北流行音樂中心官網
圖／取自台北流行音樂中心官網

⬤ 貼心小提醒：現場開放拍照，不開放錄影，不能使用閃光燈、腳架或自拍棒。（演唱會體驗區不開放拍照、錄影）
⬤ ⁣⁣活動詳情與購票資訊請至台北流行音樂中心官網查詢。

台北流行音樂中心-文化館

地址：台北市南港區忠孝東路七段99號
營業時間：10:00-18:00；最晚入場16:30（週一休館）

延伸閱讀：

復古控必訪！台北「LingDay Sofa」老靈魂爆發 好吃又好拍的全新據點 來場時光之旅重回70年代吧

正宗韓國甜點！超夯糖餅餐車「韓點糖」台北新店面 與柚子鮮奶聖代的神仙組合 釜山歐巴做的道地韓國味

展覽

相關新聞

沉浸式看展！台北流行音樂中心「唱·我們的歌」 帶著耳機穿越時空 找尋屬於你的那首歌

帶著耳機看展覽！台北流行音樂中心的常設展「唱·我們的歌·流行音樂故事展」，展期至2026年9月20日，想來逛展的朋友可以視疫情狀況擇日參觀，期待大家在展覽中找到那首屬於自己的歌。 唱·我們的歌

Global Mall逾40家新櫃 「一号基地」居酒屋百貨初登場

Global Mall環球購物中心2022秋季改裝以「體驗互動」、「質感生活」及「療癒美食」為主軸，9月至10月引進超過...

以為這是日本！「BELLAVITA寶麗和風之旅」必打卡話題新造景 香濃北海道霜淇淋、限定抹茶厚片 視覺與味覺的雙重日本味

天啊！這裡難道不是日本嗎？原來是在台北信義區的「BELLAVITA 寶麗廣塲」，BELLAVITA十三周年慶將於9/12至9/25開跑，業者將中庭打造成日式和風庭院，還有京都風的石板小徑和拱橋，松樹與

2022星巴克「12星座馬克杯」來啦！簡約白混搭華麗風 9／14起全台開賣

杯迷們注意！星巴克再度推出12星座馬克杯，這次走的是簡約白、華麗風，將在9/14(三)於全台門市及線上門市同步開賣，粉絲們記得設好鬧鐘搶購！

「兩津勘吉」空降基隆！七堵舊車站化身東京都「龜有公園前派出所」 辦公室場景拍不停 集章還能兌換限量明信片 不說了我先衝啦

因為颱風延期的《基隆到着－烏龍派出所首次台灣出差》重啟啦！就在9/9這個星期五！表演活動、七堵農特市集逛好逛滿，展期即日起至9月15日，現場復刻重現了東京都葛飾區的「公園前派出所」辦公室場景與園區內多

7-ELEVEN複合選品店「OPEN!MART」落腳汐止 600款蔬果、冷凍、調味品打造在地特色市集

看準學生族、上班族「輕自煮」與「快料理」2大需求，7-ELEVEN宣布推出全新型態複合選品店「OPEN!MART」，首間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。