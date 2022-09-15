快訊

國道警官公廁性侵少年…電腦還藏多張男童不雅照 下場曝光

被妻控出軌嫩妹！「金曲歌王」認離婚還叮嚀：不要外遇喔

復古控必訪！台北「LingDay Sofa」老靈魂爆發 好吃又好拍的全新據點 來場時光之旅重回70年代吧

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/IG@kammitw、IG@zpig.942
圖/IG@kammitw、IG@zpig.942

台北復古時髦新去處！來到假日，都會想跟閨蜜們來場咖啡廳約會之旅，品嚐好咖啡、茶飲再搭配精緻的蛋糕小點心，今天ReadyGo為你介紹台北最新開幕的復古咖啡廳「LingDay Sofa」，帶你穿越時光回到70年代，遁入迷幻俱樂部，沉醉在復古美學裡。

圖/IG@yuyuswimming
圖/IG@yuyuswimming

LingDay Sofa 門口招牌

門口活潑的黃色系，大膽的躍出沉重的台北市，光是經過就會感覺這裡的氣質很不一樣，是間有個性又充滿自我風格的咖啡廳，再搭配幾株綠植盆栽，綜合了鮮明的用色，也更突出LingDay Sofa的質感，那我們就快進入時光門，帶我們穿回到70年代的魅力世界裡吧！

圖/IG@yuyuswimming
圖/IG@yuyuswimming

圖/IG@pinyuuu_
圖/IG@pinyuuu_

LingDay Sofa 店內環境

LingDay Sofa每一區的桌椅、燈具都非常的有特色，每一區的設計都帶給你不同的復古情境，而且家俱以及室內裝潢都使用飽合度很高或是對比強烈的顏色來呈現，看起來卻意外的協合。小編最愛的是奶油色椅子的那區，感覺像在70年代的溜冰場，體驗老時光的青春時刻。

圖/IG@yuyuswimming
圖/IG@yuyuswimming

如果你在每一區都拍上一張照片，感覺好像去了好多家咖啡廳，真的是在一般的咖啡廳體驗不到的有趣啊 ！

圖/IG@kammitw
圖/IG@kammitw

LingDay Sofa 餐點點心

LingDay Sofa有提供咖啡、點心食物、酒水、甚至還有水煙，而且酒水下午就有提供囉~如果下午想要微醺的朋友不用擔心沒地方去啦。這邊不只裝潢用心，餐點的部分也是毫不馬虎，小編推薦大家來這邊可以試試看生乳酪布朗尼，恰到好處的甜味搭配上濃濃的巧克力香，吃起來也不會太膩喔。不論是姊妹也萬聚會或是朋友聚餐，真的非常推薦大家來到這邊感受復古的魅力。

圖/IG@kammitw
圖/IG@kammitw

圖/IG@zpig.942
圖/IG@zpig.942

圖/IG@zpig.942
圖/IG@zpig.942

LingDay Sofa 燃起心中的老靈魂

LingDay Sofa裡面營造滿滿的復古風氛圍感，每個角落都是新奇的存在，懷舊的老古董再加上店內音樂的加成，小編體內的老靈魂完全被釋放出來，如果你看完《當男人戀愛時》或是《華燈初上》，想一睹舊時光的魅力，那你絕對不能錯過這裡！

圖/IG@yuyuswimming
圖/IG@yuyuswimming

LingDay Sofa

地址：台北市大安區和平東路二段175巷46號2樓

時間：週日至週四12：00-21：00、週五週六12：00-22：00

電話：02-2708-0550

延伸閱讀>>老屋控看過來！老宅翻新旅店、老屋咖啡廳＆景點懶人包推薦

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 復古 老屋

延伸閱讀

多一個去歐洲的理由：「這些」國家車票更便宜了！來趟西歐無痛旅行

一周數位爆報／賈伯斯漂亮女兒也酸iPhone 14沒哏！解封出國買愛瘋最便宜？圖解AirPods Pro 2划算嗎？華為「捅破天」技術破功？

姓「阮」買紅茶被問姓氏 一看飲料杯她笑翻：誤會大了！

親測是真！盤點首爾3家SJ成員開的咖啡廳 高顏值甜點飲品好出片 小編記憶中的首爾是這杯

相關新聞

復古控必訪！台北「LingDay Sofa」老靈魂爆發 好吃又好拍的全新據點 來場時光之旅重回70年代吧

台北復古時髦新去處！來到假日，都會想跟閨蜜們來場咖啡廳約會之旅，品嚐好咖啡、茶飲再搭配精緻的蛋糕小點心，今天ReadyGo為你介紹台北最新開幕的復古咖啡廳「LingDay Sofa」，帶你穿越時光回到70年代，遁入迷幻俱樂部，沉醉在復古美學裡。

一週只賣兩天！隱藏在民宅的碧山岩桶仔雞，想吃需事先加Line預訂，必點美味雞油馬鈴薯

udn走跳美食／Irene 很喜歡甕仔雞、桶仔雞這類的烤雞，三重就有好吃的一間店烤雞，但只要發現哪裡還有好吃的桶仔雞還是忍不住要去嚐鮮！ 上次大仁哥到蘆洲也是特地搶了一隻，而這篇介

躲太陽、大雨好去處！板橋市中心「府中15」MR、影音動畫免費體驗讓人玩不完

位在板橋鬧區的「府中15」展覽場館，長期推動紀錄片、影音藝術等活動，這次位在其中的「府中15新北市動畫故事館」推出「板橋媽的指尖宇宙」特展及「圓宇宙－沉浸式圓頂投影體驗展」，讓大小朋友們都能免費體驗，遇上下雨時的假日、不知道該去哪時，不妨來這體驗一趟好玩的影音之旅～

超強肉桂捲們！盤點台北七家必吃肉桂捲，外酥內軟不甜膩，隔著紙袋都能聞到香味

誰吃誰誇！肉桂控不用找了，看這篇就好，盤點台北七家超強肉桂捲，喜歡鬆軟麵包或酥脆可頌口感的朋友請看下去，喜歡清爽不膩或濃郁肉桂味的朋友更要往下看，光在台北中山就能吃到三家肉桂捲！愛吃肉桂捲的你，快來看

最新第一手探店！新北「紅磚園邸」老屋裡的西式料理 還有可愛水豚、狐獴、白袋鼠 療癒感爆棚 玩到不想回家

最新探店！喜歡小動物的朋友看過來，這家9/9才開始試營運的超新餐廳裡有療癒水豚、活潑狐獴，還有可愛白袋鼠！和小動物們玩累了，還有餐點、飲料可以點，店外也很好拍，真的太殺時間、殺底片啦！

育兒不無聊！台北時尚親子餐廳推出競速賽車＋真人機甲水彈戰車體驗 在這裡可以盡情狂飆

今年夏天除了海邊玩水之外，Money Jump 媽妳講親子餐廳特別推出「媽妳講小電動車」體驗活動，於新北市莊敬高職校園內打造專屬賽場，現場提供兩款電動車輛選擇，包括可以沿著賽道飆風的卡丁車，以及能酷炫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。