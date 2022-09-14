正宗韓國甜點！超夯糖餅餐車「韓點糖」台北新店面 與柚子鮮奶聖代的神仙組合 釜山歐巴做的道地韓國味

終於有店面了！從之前餐車大排長龍就引起話題的「韓點糖」在延吉街新開幕啦！「韓點糖」是正宗韓國糖餅（호떡 HOTTEOK）專賣，UDN小編之前也跟風吃過一次，跟小編在韓國吃到的味道幾乎一模一樣，還沒吃過的夥伴們，一起往下看看什麼是「韓國糖餅」吧！

圖／IG@ni_eating授權

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這家「韓點糖」是釜山歐巴開的韓國糖餅外帶店，老闆都是韓國人了，味道還能不道地嗎？「韓點糖」的糖餅有三種口味，分別是釜山4種堅果黑糖餅、法國莫札瑞拉起司糖餅、Nutella巧克力派口味糖餅，搭配100%韓國柚子鮮奶聖代還有優惠喔！

圖／取自한디엔탕韓點糖IG

「韓點糖」糖餅外皮酥脆不油膩，肉桂微香不嗆，雖然叫糖餅但不會過甜，「釜山4種堅果黑糖餅」中間包入綜合堅果吃起來很香，與聖代一起吃，冷熱交錯、豐富多層次。而小編曾吃過「法國莫札瑞拉起司糖餅」，鹹甜組合超好吃，起司控也一定會愛，濃濃的牽絲起司奶香，配上甜而不膩的黑糖與淡淡肉桂味，一吃就愛上！先在台灣吃韓國糖餅過過癮吧！

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釜山堅果黑糖餅。圖／取自한디엔탕韓點糖IG

圖／UDN小編提供

莫札瑞拉起司黑糖餅。圖／取自한디엔탕韓點糖IG

韓點糖 釜山糖餅專賣

地址：台北市大安區延吉街70巷2弄2號營業時間：12:00-20:00（週一公休）

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