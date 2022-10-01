迪士尼耶誕城！2022新北歡樂耶誕城11/11熱鬧登場，打造童話國度「雪白之城」，六大主題驚喜曝光
2022邁入第10個月份了，每近年底都會掀起話題的「新北歡樂耶誕城」，日前傳出最新消息，2022再次與「迪士尼」攜手裝扮，將於11/11熱鬧登場，童話國度一路開城至明年1月2日，期待再創耶誕城新巔峰。
繼2020新北歡樂耶誕城後，今年再度攜手與「迪士尼」合作，共同打造浪漫飄雪的雪白國度，以迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理頻道、STAR等六大主題為主軸，超人氣可愛迪士尼角色化身裝置藝術，加上越夜越美的繽紛燈海，打卡熱潮再掀一波！
2022新北歡樂耶誕城「雪白之城」除了各式迪士尼裝置藝術必打卡外，夢幻光雕投影秀、市集嘉年華和耶誕巨星演唱會等也都強勢回歸，更多活動詳情預計將於10/21新北市政府記者會中公開，持續追蹤UDN旅遊頻道，給你最新、最即時的新北歡樂耶誕城資訊。
2022新北歡樂耶誕城「雪白之城」
⬤ 活動時間：2022/11/11~2023/1/2⬤ 預計活動內容：耶誕開城、點亮府中、童趣嘉年華、耶誕市集及耶誕巨星演唱會⬤ 相關活動詳情以新北市政府公告為主
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